Наслідком став не лише збій у роботі радіозв'язку та навігації, а й рідкісне для українських широт яскраво-рожеве полярне сяйво, яке спостерігали мешканці багатьох областей країни, розповідає 24 Канал.

Що взагалі сталося?

Усе розпочалося 18 січня, коли на Сонці стався надпотужний спалах X-класу. Під час цієї події у відкритий космос вирвався гігантський потік плазми – корональний викид маси, який помчав у бік нашої планети зі швидкістю від 1000 до 1400 кілометрів на секунду.

Цей "сонячний вітер" досяг Землі значно швидше, ніж прогнозували математичні моделі та очікували вчені: перше зіткнення зафіксували між 21:15 та 21:45 за київським часом, як підтвердив Центр Прогнозування Космічної Погоди в США.



Потужна магнітна буря G4 / Фото NOAA

Удар був настільки потужним, що спричинив тривалий радіаційний шторм рівня S4. Це призвело до реальних проблем із технологіями на Землі: фахівці зафіксували перебої в роботі систем радіозв'язку та супутникової навігації.

Геомагнітна буря швидко сягнула рівня G4, а індекс геомагнітної активності Kp майже дотягнув до максимально можливої позначки, зупинившись на значенні 9-.

Як спалах перетворився на масштабне світлове шоу?

Найбільш видовищним наслідком цієї космічної події стало полярне сяйво. Близько 23:25 розпочалася надзвичайно активна фаза, що тривала орієнтовно 20 – 25 хвилин.

Через інтенсивність бурі подія "опустилася" набагато далі, ніж зазвичай. Його могли бачити мешканці північних штатів США, але справжнім сюрпризом стала видимість явища майже по всій території України.



Карта місць де були помічені полярні сяйва в Україні / Фото ГО "Шлях до Всесвіту"

Така інтенсивність кольорового неба в наших широтах є вкрай нетиповою і свідчить про виняткову силу поточного циклу сонячної активності.

Фото полярного сяйва з різних міст України



Черкаська область / Фото Денис



Хмельницький / Фото Олег



Дніпро / Фото Олексій Козак



Запоріжжя / Фото Олександр Поздняков



Тернопільська область / Фото Тетяна

Полярне сяйво у Волинській області – дивіться відео:

