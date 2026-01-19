Что произошло на Солнце?

18 января активная солнечная область AR4341, расположена вблизи центра обращенного к Земле солнечного диска, вызвала чрезвычайно мощную вспышку класса X1.9. Максимум излучения был зафиксирован в 20:09 по времени в Украине. Особенность этого события заключается в его продолжительности: взрыв длился несколько часов, что делает его фактическое энергетическое воздействие большим, чем может показаться из формального индекса X1.9, сообщает 24 Канал со ссылкой на SolarHam.

Смотрите также Прогнозирование магнитной бури: почему большинство прогнозов в сети ложные и где искать правду

По данным наблюдений космических аппаратов, в частности обсерватории Solar Dynamics Observatory, во время вспышки произошел полный гало-корональный выброс массы. Такой тип КВМ означает, что облако заряженной плазмы расширяется симметрично вокруг Солнца, а значит почти наверняка имеет компонент, направленный в сторону нашей планеты. Хотя основная масса выброса смещается несколько на восток, гало-структура подтверждает потенциально прямой удар по магнитосфере Земли.

Как выглядела вспышка на Солнце 18 января: смотрите видео

Когда ждать магнитную бурю и какой она будет?

Начальные модели, подготовленные специалистами NASA, указывают на возможное прибытие плазменного облака в утренние часы 20 января, ориентировочно около 06:00 UTC (8 утра в Украине), что явно свидетельствует о большой скорости выброса. В таком случае следствием может стать геомагнитная буря уровня G3, то есть сильная по шкале NOAA.

При наиболее неблагоприятных условиях не исключается и сценарий G4, что уже считается серьезной бурей с ощутимыми эффектами для технологий, пишет SpaceWeatherLive.

Напомним, геомагнитные бури разделяют по специальной шкале космической погоды NOAA:

G1 или незначительный уровень . На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие. G2 или умеренный уровень . В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты. G3 или сильный уровень . Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

. Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты. G4 или суровый уровень . Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты, то есть вплоть до Крыма.

. Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты, то есть вплоть до Крыма. G5 или экстремальный уровень. Могут возникнуть широкомасштабные проблемы с контролем напряжения и защитными системами, некоторые электросети могут испытать полный коллапс или отключение электроэнергии. Возможно повреждение трансформаторов. На спутниках возникает поверхностный заряд, проблемы с ориентацией, восходящей/нисходящей связью и отслеживанием положения. Токи в проводах могут достигать сотен ампер, радиосвязь может быть недоступна во многих районах в течение одного-двух дней, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней, низкочастотная радионавигация может не работать часами, а полярное сияние может наблюдаться на 40 градусе широты и еще дальше на юг.

Первые последствия вспышки уже здесь

Влияние вспышки 18 января на Землю было заметно почти сразу. Интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение ионизировало верхние слои атмосферы над Северной и Южной Америками. Это вызвало кратковременное, но довольно длительное радиозатемнение на коротких волнах ниже 10 мегагерц, которое длилось более одного часа. Такие события классифицируются как радиопомехи уровня R3.

Strong R3 radio blackout in progress (≥X1 - current: X1.05)

Следите в прямом эфире на https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/t8ki5cW2te - SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 18 января, 2026

Дополнительным фактором нестабильности стала большая корональная дыра, которая также обращена к Земле. Поток быстрого солнечного ветра из этой области может взаимодействовать с корональным выбросом, усиливая или, наоборот, изменяя характер геомагнитных возмущений.

Точный сценарий развития событий пока что сложно предсказать, однако повышенная геомагнитная активность в ближайшие дни выглядит почти неизбежной. Ожидается, что NOAA Space Weather Prediction Center обнародует официальные предупреждения о геомагнитной буре после уточнения траектории CME и параметров межпланетного магнитного поля.