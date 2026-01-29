Революция дизайна: Audi отказывается от гигантских экранов в салонах

Новый руководитель дизайна Audi Массимо Фраскелла заявил об изменении подхода к интерьерам автомобилей. Компания планирует отойти от больших сенсорных экранов и вернуться к физическим элементам управления.

Массимо Фраскелла, который присоединился к Audi летом 2024 года после работы над Land Rover Defender і Range Rover, активно формирует новый дизайнерский курс бренда. Помимо участия в создании болида Audi для Формулы-1, он также отвечает за Concept C – концепт электрического двухместного спорткара. Об этом рассказывает Tech Radar.

Почему Audi меняет подход к дизайну салонов?

В разговоре с Top Gear Фраскелла подчеркнул, что электромобили не обязаны выглядеть как типичные электрокары. По его словам, автомобиль должен быть эффективным и электрическим, но при этом сохранять премиальные пропорции и качество исполнения.

Отдельное внимание дизайнер уделил интерьерам. Он считает, что большие сенсорные экраны не всегда обеспечивают лучший опыт пользования, а гигантские дисплеи на всю ширину панели часто являются примером технологий ради самих технологий.

Как пишет Autoblog, Фраскелла подчеркивает важность тактильности и баланса между цифровыми и аналоговыми элементами. По его словам, технологии должны присутствовать только тогда, когда они действительно нужны. Именно физические кнопки, металлические элементы и характерное ощущение нажатия, известное как Audi click, сформировали идентичность бренда.

Такой подход демонстрирует интерьер Audi Concept C. В нем сочетаются физические элементы управления из анодированного алюминия и компактный 10,4-дюймовый складной центральный дисплей, который прячется, когда не используется.

Концепция так называемых shy tech выглядит ответом Audi на современный тренд тотальной цифровизации салонов, где физические кнопки почти полностью исчезли. В то же время такой подход может понравиться водителям, которые устали от избытка сенсорных панелей.