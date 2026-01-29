Массимо Фраскелла, який приєднався до Audi влітку 2024 року після роботи над Land Rover Defender і Range Rover, активно формує новий дизайнерський курс бренду. Окрім участі в створенні боліда Audi для Формули-1, він також відповідає за Concept C – концепт електричного двомісного спорткара. Про це розповідає Tech Radar.

Чому Audi змінює підхід до дизайну салонів?

У розмові з Top Gear Фраскелла наголосив, що електромобілі не зобов'язані виглядати як типові електрокари. За його словами, автомобіль має бути ефективним і електричним, але водночас зберігати преміальні пропорції та якість виконання.

Окрему увагу дизайнер приділив інтер'єрам. Він вважає, що великі сенсорні екрани не завжди забезпечують кращий досвід користування, а гігантські дисплеї на всю ширину панелі часто є прикладом технологій заради самих технологій.

Як пише Autoblog, Фраскелла підкреслює важливість тактильності та балансу між цифровими й аналоговими елементами. За його словами, технології мають бути присутніми лише тоді, коли вони справді потрібні. Саме фізичні кнопки, металеві елементи та характерне відчуття натискання, відоме як Audi click, сформували ідентичність бренду.

Такий підхід демонструє інтер'єр Audi Concept C. У ньому поєднані фізичні елементи керування з анодованого алюмінію та компактний 10,4-дюймовий складаний центральний дисплей, який ховається, коли не використовується.

Концепція так званих shy tech виглядає відповіддю Audi на сучасний тренд тотальної цифровізації салонів, де фізичні кнопки майже повністю зникли. Водночас такий підхід може сподобатися водіям, які втомилися від надлишку сенсорних панелей.