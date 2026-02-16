Украина запускает полный аудит всех публичных услуг и сервисов

В Украине стартует общенациональный скрининг публичных услуг. Государство впервые планирует собрать полные данные обо всех сервисах – от министерств до местных органов власти – чтобы пересмотреть их эффективность, убрать лишние процедуры и заложить основу для новой цифровой модели управления.

Как изменится система государственных сервисов?

Сегодня в Украине нет единого централизованного ресурса, который бы содержал полную информацию обо всех государственных и муниципальных услугах. Из-за этого возникает дублирование процедур, различные подходы к предоставлению сервисов и чрезмерная бумажная бюрократия, отмечает Минцифры. Граждане и бизнес часто вынуждены проходить различные алгоритмы получения одной и той же услуги в зависимости от учреждения или региона.

Запланированный аудит предусматривает создание единой базы всех государственных услуг. В нее внесут подробные сведения: перечень необходимых документов, стоимость, реальные сроки рассмотрения заявлений, статистику обращений и даже причины отказов. Участие в процессе примут министерства, центры предоставления административных услуг, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия.

Скрининг будет проходить в три этапа:

Первый – полная инвентаризация. В течение месяца все поставщики услуг должны внести информацию в централизованную систему. Речь идет не только о формальных регламенты, но и о фактических показателях работы.

Второй – аудит с помощью искусственного интеллекта. Алгоритмы проанализируют собранные массивы данных, чтобы выявить дублирование, неактуальные или чрезмерные процедуры, а также искусственные барьеры, которые затрудняют доступ к сервисам. Такой подход позволяет оценить систему не интуитивно, а на основе реальной статистики.

Третий – трансформация. На основе аналитики сформируют дорожную карту изменений. Часть услуг могут ликвидировать как устаревшие, другие – упростить или полностью перевести в онлайн-формат. Отдельный акцент делается на принципе Paperless – учреждения не должны требовать бумажные справки, если соответствующие данные уже есть в государственных реестрах.

Ключевой идеей становится так называемый подход data driven. Решение об изменениях в сервисах будут принимать не точечно и не ситуативно, а на основе собранных показателей – спроса, продолжительности обработки обращений, частоты отказов и других метрик. Официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины называет это "цифровой трансформацией 2.0".

В перспективе это должно обеспечить одинаковые стандарты качества независимо от региона или конкретного учреждения. Человек или компания будет получать услугу по унифицированному алгоритму с прогнозируемыми сроками и понятными требованиями.

Отдельно подчеркивается, что такая ревизия является частью более широкой цифровой трансформации и шагом к интеграции в единый цифровой рынок Европейского Союза. Формирование полной базы услуг и их дальнейший реинжиниринг рассматривают как фундамент для построения более удобной и прозрачной модели государства.