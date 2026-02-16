Як зміниться система державних сервісів?

Сьогодні в Україні немає єдиного централізованого ресурсу, який би містив повну інформацію про всі державні та муніципальні послуги. Через це виникає дублювання процедур, різні підходи до надання сервісів і надмірна паперова бюрократія, зазначає Мінцифри. Громадяни та бізнес часто змушені проходити різні алгоритми отримання однієї й тієї ж послуги залежно від установи чи регіону.

Дивіться також Тисячі людей встановили фейкові розширення в Chrome і втрачають дані: перевірте, чи ви серед них

Запланований аудит передбачає створення єдиної бази всіх державних послуг. До неї внесуть детальні відомості: перелік необхідних документів, вартість, реальні строки розгляду заяв, статистику звернень і навіть причини відмов. Участь у процесі візьмуть міністерства, центри надання адміністративних послуг, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства.

Скринінг проходитиме у три етапи:

Перший – повна інвентаризація. Протягом місяця всі надавачі послуг мають внести інформацію до централізованої системи. Йдеться не лише про формальні регламенти, а й про фактичні показники роботи.

Другий – аудит за допомогою штучного інтелекту. Алгоритми проаналізують зібрані масиви даних, щоб виявити дублювання, неактуальні або надмірні процедури, а також штучні бар'єри, які ускладнюють доступ до сервісів. Такий підхід дозволяє оцінити систему не інтуїтивно, а на основі реальної статистики.

Третій – трансформація. На основі аналітики сформують дорожню карту змін. Частину послуг можуть ліквідувати як застарілі, інші – спростити або повністю перевести в онлайн-формат. Окремий акцент робиться на принципі Paperless – установи не повинні вимагати паперові довідки, якщо відповідні дані вже є в державних реєстрах.

Ключовою ідеєю стає так званий підхід data driven. Рішення щодо змін у сервісах ухвалюватимуть не точково і не ситуативно, а на основі зібраних показників – попиту, тривалості обробки звернень, частоти відмов та інших метрик. Офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України називає це "цифровою трансформацією 2.0".

У перспективі це має забезпечити однакові стандарти якості незалежно від регіону чи конкретної установи. Людина або компанія отримуватиме послугу за уніфікованим алгоритмом із прогнозованими строками та зрозумілими вимогами.

Дивіться також Досить використовувати паролі: чому ключі доступу є кращою альтернативою

Окремо підкреслюється, що така ревізія є частиною ширшої цифрової трансформації та кроком до інтеграції в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу. Формування повної бази послуг та їх подальший реінжиніринг розглядають як фундамент для побудови більш зручної та прозорої моделі держави.