Amazon не удалось запустить конкурента Starlink: авария ракеты уничтожила десятки спутников

Ракета Vulcan компании United Launch Alliance потерпела крушение в воскресенье, вскоре после старта из Флориды. Она потеряла все 40 спутников интернет-сети Amazon Leo, и эта миссия стала первым провалом в истории ULA.

Что произошло во время запуска

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 12:40 по местному времени (17:40 по Гринвичу) и примерно через 10 минут после взлета вышла из строя. Причину в компании пока не назвали. Для ULA это серьезный удар: компания как раз пыталась наладить регулярные запуски для растущей интернет-группировки Amazon, пишет Tech Xplore.

Согласно данным, полученным нашим директором по запускам, мы подтверждаем, что ракета Vulcan со стартовой площадки Space Launch Complex 41 потерпела аварию на десятой минуте полета и не вывела миссию Amazon на орбиту,

– прокомментировала компания ULA в заявлении.

Сбой, судя по всему, произошел после отделения второй ступени, которая и несла спутники Amazon, от первой ступени с двигателями BE-4. Причастны ли эти двигатели к аварии, пока неясно. Их поставляет Blue Origin, космическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса. По данным источника, знакомого с ситуацией, Blue Origin помогает ULA расследовать инцидент. В ULA также отметили, что из-за свежести события конкретных данных о причинах пока нет.

Трансляция запуска не показывает момент аварии ракеты: смотрите видео

Почему это болезненно для ULA

ULA была создана в 2006 году в результате объединения ракетных программ Delta от Boeing и Atlas от Lockheed Martin. С тех пор компания гордилась стопроцентным рекордом успешных миссий. До слияния ракеты Delta и Atlas потерпели лишь несколько неудач за десятилетие.

Полет LV-01 стал для Vulcan пятым с момента дебюта в 2024 году и первым за девять месяцев. Перерыв возник из-за отдельных расследований проблем с твердотопливными боковыми ускорителями и двигателями BE-4. Оба последних полета ракеты, в частности февральский для Космических сил США, доставили груз на орбиту. Однако Пентагон еще не разрешил Vulcan вновь перевозить военные спутники и ждал результатов миссии Amazon.

У двигателей BE-4 уже были проблемы: в мае взорвалась ракета New Glenn от Blue Origin, и расследование назвало причиной именно двигатель. Поэтому компания доработала двигатели для ULA, рассказала в августе пресс-секретарь ULA Джессика Рай.

Что это значит для Amazon

Amazon приобрела у ULA 38 запусков, и Vulcan должна была вывести на орбиту почти половину первого поколения сети Leo. На этот раз компания готовила самую большую партию спутников в своей истории, а предыдущий запуск Amazon состоялся еще в июле. С апреля 2025 года на орбите оказалось около 400 спутников, а у самой компании есть план запустить коммерческий интернет-сервис Leo в этом году.

Риск присутствует при любом запуске, и особенно во время первых миссий, таких как LV-01,

– заявили в Amazon.

Там уверены, что ULA извлечет уроки из неудачи и выполнит долгосрочные планы по проекту Vulcan.

Между тем SpaceX, по данным Reuters, уже имеет более 11 тысяч спутников Starlink и миллионы клиентов. Конкурент к тому же располагает собственными ракетами, а другие компании тратят миллиарды долларов на сторонние запуски. Всего за день до аварии SpaceX вывела 26 больших спутников Starlink во время испытания Starship и впервые "поймала" космический корабль. Это подтвердило, что многоразовые ракеты работают.

С 2025 года Amazon развернула 398 спутников LEO за 14 запусков. Это около 12% от 3236 аппаратов, необходимых для глобального покрытия. New Glenn остается на земле после майского взрыва. SpaceX больше не принимает заказы на Falcon 9, который скоро выйдет из эксплуатации.

Следующей попыткой станет европейская Ariane 6 компании Arianespace: она должна вывести 36 спутников Amazon не ранее 23 ноября из Куру во Французской Гвиане.