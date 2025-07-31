Австралийский космический стартап Gilmour Space попытался запустить свою орбитальную ракету Eris. Это историческое событие - первая ракета австралийского производства, которая пыталась выйти на орбиту, а также первый в стране орбитальный запуск за более чем 50 лет. К сожалению, дебютный полет закончился аварией вскоре после взлета с космодрома в Квинсленде.

Что известно о неудачном полете?

Первый испытательный полет ракеты Eris, разработанной Gilmour Space, состоялся на коммерческом космодроме Боуэн. Ракета высотой 25 метров и весом около 30 тонн успешно оторвалась от земли, но почти сразу после старта начала отклоняться в сторону. Впоследствии она и упала и взорвалась. Всего полет длился всего 14 секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение компании в соцсети X.

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Несмотря на аварию, компания назвала запуск "значительным результатом", поскольку все четыре двигателя первой ступени заработали, а общее время их работы составило 23 секунды.

В результате падения и взрыва никто не пострадал.

Смотрите момент запуска и падения ракеты Eris: видео

Этот полет стал важным событием для Австралии, поскольку страна не имеет собственной развитой космической инфраструктуры, хотя ее географическое положение является очень выгодным для запусков. Ракета Eris создавалась годами и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту грузы до 215 килограммов. Имея в своем арсенале Eris, страна сможет больше не тратить деньги на оплату услуг таких компаний, как SpaceX, чтобы запустить свои спутники.

Стоит отметить, что авария не означает неудачу. Взрывы ракет – это нормальный процесс во время их разработки, ведь компании часто тестируют различные системы в рамках различных запусков. Например, SpaceX, несмотря на долгие годы работы, еще ни разу не достигла полного успеха со своим Starship – каждый раз взрыв. Хотя неизвестно, что именно испытывали на этот раз, Gilmour Space вспомнила о двигателях, поэтому все это могло быть ради них. Однако теперь компании стоит проанализировать данные и, вероятно, заняться навигационной системой.

Стоит отметить, что этому запуску предшествовал ряд задержек:

Сначала его отложили из-за тропического циклона в марте.

Затем в мае возникла техническая проблема – случайно сработал механизм сброса главного обтекателя.

Более поздние попытки также переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на эту неудачу, Gilmour Space уже готовится ко второму испытательному полету.