На дне океана найдено множество новых причудливых существ: удивительные фото

Ученые исследовали два морских парка в 2500 километрах от западного побережья Австралии. Ожидалось, что будет сделано одно или два открытия, однако ученых ждало очень много сюрпризов.

Этот регион покрыт массивными подводными горами, сформированными еще в эпоху динозавров, и находится на критическом пересечении между Тихим и Индийским океанами. Интересно, что он оставался почти не изученным.

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Что нашли в океане

Мы очень взволнованы перспективой открытия новых видов, возможно даже новых ветвей дерева жизни, которые до сих пор оставались скрытыми под волнами в этом неисследованном регионе,

– говорят ученые.

Участники экспедиции обнаружили удивительный подводный заповедник площадью 740 тысяч квадратных километров.

В течение 35 дней корабль "Investigator" прошел путь протяженностью 13 тысяч километров, во время которого на поверхность были подняты десятки морских жителей. Австралийские ученые полагают, что открыли по меньшей мере несколько совершенно новых видов.

Сообщается, например, что вокруг островов Cocos Keeling и Рождества, исследователи наблюдали множество подбрасывавшихся в воздух "крылатых рыб".

Открытия также пополнились слепыми угрями, рыбами с плавниками-ногами, крабами, образующими симбиоз с мягкими кораллами, и множеством других.

Приблизительно две трети выловленных живых существ не поддаются идентификации – не исключено, что люди видят их впервые.



Крылатые рыбы, обнаруженные учеными / Фото CSIRO



Крылатые рыбы, обнаруженные учеными / Фото CSIRO



Крылатые рыбы, обнаруженные учеными / Фото CSIRO



Крылатые рыбы, обнаруженные учеными / Фото CSIRO

Биологические материалы будут переданы специалистам, которые извлекут из них ДНК, чтобы установить точную принадлежность существ. В любом случае ученые уже сделали ряд ценных открытий и существенно обогатили науку знаниями о глубоководном мире западного побережья Австралии.

Еще больше существ, найденных на глубине океана / Фото CSIRO