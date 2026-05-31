Три простые настройки Pixel, которые помогают забыть о разряженном аккумуляторе

Обновления программного обеспечения, нестабильная сеть и отдельные функции смартфона могут незаметно сокращать время автономной работы. Владелец Google Pixel поделился несколькими привычками, которые помогли ему значительно реже волноваться из-за заряда аккумулятора.

Владелец смартфона Google Pixel 10 Pro и технологический журналист Санудж Бхатия рассказал о трех простых привычках, которые помогли ему улучшить автономность устройства без установки сторонних программ или сложных настроек. Об этом пишет Android police.

Какие настройки больше всего влияют на автономность Pixel?

По его словам, после каждого обновления программного обеспечения он внимательно следит за тем, как ведет себя смартфон. Причина заключается в том, что многие пользователи Pixel сообщали о различных проблемах после мартовских и апрельских обновлений 2026 года. Сам автор также заметил повышенное потребление энергии на своем Pixel 10 Pro после установки последней версии системы.

В то же время он не считает отказ от обновлений правильным решением. Зато журналист выработал несколько привычек, которые позволяют снизить нагрузку на аккумулятор в течение дня.

Переход с 5G на LTE

Одним из самых эффективных способов экономии заряда Бхатия называет временный отказ от сети 5G в пользу LTE.

Хотя современные смартфоны поддерживают быстрые мобильные сети нового поколения, их использование заставляет модем работать активнее. Это особенно актуально для смартфонов Pixel, которые не всегда могут похвастаться лучшей энергоэффективностью сетевых модулей по сравнению с некоторыми конкурентами среди Android-флагманов.

Во время прослушивания музыки, просмотра видео или загрузки файлов смартфон постоянно поддерживает связь с сетью. Поэтому заряд расходуется быстрее, чем многие ожидают.

Именно поэтому перед долгими поездками или днями, когда доступ к зарядному устройству будет ограничен, автор переводит телефон с 5G на LTE. По его словам, разница в скорости для большинства повседневных задач почти незаметна, зато выигрыш в автономности ощущается уже к концу дня.

Кроме того, он старается подключаться к Wi-Fi каждый раз, когда такая возможность есть. Беспроводная сеть обычно потребляет меньше энергии, чем чем постоянное использование мобильного интернета.

Слабый сигнал сети может быть скрытым врагом батареи

Еще одна проблема, которую часто недооценивают пользователи, – нестабильное покрытие мобильной сети.

Когда смартфон находится в зоне слабого сигнала, он непрерывно ищет лучшую связь, переключается между доступными базовыми станциями и увеличивает нагрузку на модем. В результате аккумулятор разряжается значительно быстрее даже тогда, когда телефон почти не используется.

Чтобы избежать этого, Бхатия советует активировать режим полета в местах с плохим покрытием. Чаще всего он делает это в метро, под землей, во время авиаперелетов или в районах, где мобильная связь работает нестабильно.

Такой подход не только уменьшает затраты энергии, но и позволяет смартфону быстрее и стабильнее подключиться к сети после возвращения в зону нормального покрытия.

Когда стоит выключать Always-on Display

Третья привычка касается функции Always-on Display, которая постоянно отображает на экране часы, сообщения и другую информацию даже в заблокированном состоянии.

Автор признает, что эта функция достаточно полезная. Например, она позволяет быстро просматривать сообщения или видеть информацию о музыке, которая воспроизводится через функцию Now Playing.

Однако даже энергоэффективный режим постоянно активного дисплея все равно потребляет заряд аккумулятора. Отдельно эти расходы могут быть незначительными, но в течение длительного дня они накапливаются.

Поэтому перед выходом из дома журналист часто полностью выключает Always-on Display. По его словам, проверить время или новые сообщения можно и без этой функции – достаточно коснуться экрана или поднять смартфон.

Небольшие изменения могут дать ощутимый результат

Санудж Бхатия отмечает, что улучшение автономности Google Pixel не всегда требует сложных манипуляций с системой. Отключение 5G при необходимости, использование режима полета в местах со слабым сигналом и отказ от постоянно активного дисплея помогли ему существенно уменьшить беспокойство из-за быстрой разрядки смартфона.

В то же время он отмечает, что это далеко не все возможности для экономии заряда. В смартфонах Pixel есть и другие настройки, которые могут положительно влиять на автономность. Однако именно эти три изменения автор считает самыми простыми и эффективными для большинства пользователей.