Автопилот Tesla перепутал железнодорожные пути с дорогой, пока водитель занимался своими делами

Система FSD от Tesla не зря просит водителей сохранять внимание на дороге, ведь порой она работает очень странным образом. На прошлой неделе водитель из Калифорнии на собственном опыте убедился, что не стоит слишком доверять системе автопилота после того, как он выехал прямо на железнодорожные пути, ошибочно приняв их за дорогу.

Что случилось

Инцидент произошел в небольшом городе Вудленд, штат Калифорния. Местная полиция опубликовала об этом сообщение, призвав водителей быть "бдительными при использовании функции автопилота Tesla".

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Сегодня утром произошел инцидент, когда автопилот перепутал железнодорожные пути с дорогой, что представляло серьезную опасность,

– говорится в заявлении.

Полиция ничего не упоминает о каких-либо негативных последствиях для водителя или машины, поэтому можно сделать вывод, что все закончилось хорошо и никто не пострадал.



Автомобиль Tesla на рельсах / Фото Woodland Police Department

Это не впервые система FSD неправильно понимает местность. Ранее мы много раз видели, как электромобили Tesla неправильно интерпретировали объекты на дорогах, например, воспринимая фары как светофоры.

Автопилот Tesla уже стал причиной более 200 аварий и 29 смертей, но владельцы Tesla продолжают им пользоваться. В мае Tesla, которая использовала якобы более продвинутый режим полного самостоятельного вождения, приблизилась к поезду, мчащемуся на большой скорости. Машина даже не думала тормозить. Но водитель, к счастью, успел среагировать и свернул с дороги.

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Стоит отметить, что система FSD несмотря на многочисленные обновления и обещания застряла на втором уровне автономности. Уровень 2 означает, что автопилот все еще требует от водителя держать руки на руле и следить за дорогой, чтобы в любой момент взять на себя управление, если что-то пойдет не так.