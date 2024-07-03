Що сталося

Інцидент стався у невеликому місті Вудленд, штат Каліфорнія. Місцева поліція опублікувала про це допис, закликавши водіїв бути "пильними під час використання функції автопілота Tesla".

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Сьогодні вранці стався інцидент, коли автопілот переплутав залізничні колії з дорогою, що становило серйозну небезпеку,

– йдеться в заяві.

Поліція нічого не згадує про будь-які негативні наслідки для водія чи машини, тож можна зробити висновок, що все скінчилося добре й ніхто не постраждав.



Автомобіль Tesla на колії / Фото Woodland Police Department

Це не вперше система FSD неправильно розуміє місцевість. Раніше ми багато разів бачили, як електромобілі Tesla неправильно інтерпретували об'єкти на дорогах, наприклад, сприймаючи фари як світлофори.

Автопілот Tesla вже спричинив понад 200 аварій і 29 смертей, але власники Tesla продовжують ним користуватися. У травні Tesla, яка використовувала нібито більш просунутий режим повного самостійного водіння, наблизилася до поїзда, що мчав на великій швидкості. Машина навіть не думала гальмувати. Але водій, на щастя, встиг зреагувати й звернув з дороги.

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Варто зазначити, що система FSD попри численні оновлення й обіцянки застрягла на другому рівні автономності. Рівень 2 означає, що автопілот усе ще потребує від водія тримати руки на кермі й слідкувати за дорогою, щоб у будь-який момент взяти на себе керування, якщо щось піде не так.