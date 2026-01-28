Итальянский стартап представил восьмиметровый гибрид в стиле 1930-х

Итальянский стартап Aznom представил концепт электрифицированного седана L'Epoque, который поражает размерами и дизайном в стиле межвоенной эпохи. Автомобиль длиной около 8 метров сочетает ретро-эстетику, современные технологии и гибридную силовую установку, но пока существует только в виде рендеров.

За дизайн L'Epoque отвечала студия Camal Studio. Внешность модели отсылает к автомобилям 1920–1930-х годов: массивные колесные арки, плоский капот, вертикальная радиаторная решетка и задняя часть, напоминающая корму лодки. Длина седана достигает примерно 8 метров, а колеса имеют диаметр 30 дюймов. Об этом рассказывает Gear Patrol.

Чем удивляет концепт Aznom L'Epoque?

Особенностью конструкции стали двери с подвижными элементами крыши, которые поднимаются при открывании. Салон в задней части оформлен как гостиная: большой диван, складные сиденья и центральный шкафчик. Все дисплеи скрыты и выдвигаются только при необходимости.

Как пишет Carscoops, интерьер выполнен из материалов, характерных для итальянских мебельных традиций – дерева, кожи и ткани. Значительное внимание уделено шумоизоляции, чтобы минимизировать посторонние звуки во время движения. Встроенный электронный ассистент с элементами искусственного интеллекта автоматически управляет климатом, освещением, ароматами и даже настройками подвески.

Фото Aznom

Под кузовом в стиле ар-деко скрывается современная техника. Каждое колесо оснащено отдельным электродвигателем, а их суммарная мощность достигает 1000 л.с. Бензиновый двигатель V6 не имеет механической связи с колесами и работает как генератор, подзаряжая батарею емкостью 100 кВт*ч. Рамное шасси получило адаптивную подвеску, рассчитанную на сохранение идеально ровного положения кузова даже на брусчатке.