Аккумуляторы электромобилей служат дольше, чем ожидалось –, что показывают новые данные

Срок службы аккумулятора по-прежнему остается одним из главных поводов для сомнений перед покупкой электромобиля. Однако реальные данные о современных моделях показывают гораздо более обнадеживающую картину, чем ожидали многие водители.

Для покупателей электромобилей аккумулятор остается одним из самых спорных компонентов. Именно он обеспечивает движение автомобиля, но в то же время является самой дорогой частью силовой установки в случае серьезной неисправности. Об этом пишет BGR.

Сколько на самом деле служит батарея электромобиля?

Из-за этого потенциальные владельцы часто опасаются, что через несколько лет после покупки запас хода автомобиля резко уменьшится, а замена батареи обойдется настолько дорого, что экономия на обслуживании исчезнет.

Впрочем, реальный опыт владельцев современных электромобилей свидетельствует, что ресурс батарей может быть значительно больше. Одним из примеров является британец Ричард Саймонс, который занимается продажей подержанных электромобилей. Его Tesla Model 3, которой уже пять лет, преодолела более 247 000 миль, то есть примерно 398 000 километров. Несмотря на такой огромный пробег, автомобиль до сих пор может проехать около 260 миль, или примерно 418 километров, без остановки на зарядку.

Этот случай не обязательно является типичным для всех электромобилей, но он демонстрирует, насколько большой может быть ресурс современной батареи.

Еще более важны статистические данные. По информации компании Recurrent, которая анализирует состояние батарей электромобилей, средний автомобиль после трех лет эксплуатации может сохранять до 97 процентов первоначального запаса хода. Через пять лет этот показатель может составить около 95 процентов.

То есть потеря емкости батареи не обязательно означает быстрое превращение электромобиля в автомобиль с очень коротким запасом хода.

Почему современные батареи стали более выносливыми?

За последние годы производители существенно усовершенствовали технологии аккумуляторов. Изменения касаются не только увеличения их емкости и запаса хода.

Современные электромобили оснащаются более сложными системами охлаждения батарей, которые помогают контролировать температуру аккумуляторных элементов. Это важно, поскольку чрезмерный нагрев может ускорять деградацию батареи.

Вьет Нгуен-Тьен, исследователь, специализирующийся на электромобилях в Лондонской школе экономики, объясняет более длительный ресурс современных аккумуляторов тремя основными факторами – развитием химии батарей, улучшением систем терморегуляции и совершенствованием систем управления батареей.

Именно совокупность этих технологических изменений позволила современным электромобилям значительно лучше контролировать процесс старения аккумуляторов.

По словам Нгуен-Тьена, современные электромобили по продолжительности эксплуатации уже можно сравнивать с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Это подтверждают и результаты отдельного исследования, проведенного учеными Бирмингемского университета и Лондонской школы экономики. Согласно ему, средняя продолжительность жизни современного электромобиля составляет 18,4 года. Для дизельных автомобилей этот показатель составляет 16,8 года, а для бензиновых – 18,7 года.

Таким образом, распространенное представление о том, что электромобили якобы значительно быстрее выходят из строя из-за деградации батарей, не полностью соответствует современным данным.

Придется ли владельцу платить тысячи долларов за новую батарею?

Опасения относительно стоимости замены аккумулятора вполне понятны. Батарея является сложным и дорогостоящим компонентом, а по истечении гарантийного срока ее замена может стать серьезной финансовой проблемой.

По оценке Recurrent, самостоятельная оплата замены батареи электромобиля может стоить от 5 000 до 16 000 долларов в зависимости от конкретной модели. Однако гораздо важнее вопрос не о стоимости замены, а о том, насколько часто такая процедура вообще требуется.

Данные Recurrent за 2025 год показывают, что батареи были заменены лишь у 0,3 процента электромобилей, выпущенных в 2022 году. Среди автомобилей 2017–2021 годов выпуска этот показатель составлял около 2 процентов.

Для сравнения: среди электромобилей первого поколения, выпущенных в 2011–2016 годах, батареи заменяли в 8,5 процентах случаев.

Цифры демонстрируют заметную разницу между ранними и современными поколениями электромобилей. Более новые батареи не только дольше сохраняют работоспособность, но и значительно реже требуют полной замены.

Меняется ли отношение покупателей к электромобилям?

Несмотря на положительную статистику, недоверие к батареям остается серьезным препятствием для части потенциальных покупателей.

Джессика Колдвелл, руководитель отдела исследований компании Edmunds, заявила The Wall Street Journal, что "среди покупателей до сих пор существует немало опасений".

По данным издания, именно страх перед необходимостью дорогостоящей замены батареи является одной из причин, по которым часть покупателей отказывается от электромобилей. Это подтверждает опрос AutoPacific, проведенный в 2025 году.

В то же время реальная статистика постепенно меняет картину. Современные электромобили могут сохранять значительную часть первоначального запаса хода даже после нескольких лет эксплуатации, а случаи полной замены батареи остаются относительно редкими.

На рынок также выходят новые технологии аккумуляторов. Например, в начале 2026 года один из китайских производителей электромобилей представил первый серийный автомобиль с натрий-ионной батареей. Эта технология рассматривается как одно из возможных альтернативных направлений развития аккумуляторов и способ снизить зависимость отрасли от традиционных литий-ионных элементов.

В результате главный страх, связанный с электромобилями, постепенно смещается с вопроса "умрет ли батарея через несколько лет?" к более практическому вопросу о том, насколько сильно она потеряет емкость за весь период эксплуатации.

Современные данные свидетельствуют о том, что для большинства новых электромобилей деградация батареи не обязательно станет проблемой в течение всего срока владения автомобилем. При этом технологическое развитие продолжается, а производители работают не только над увеличением запаса хода, но и над долговечностью самих аккумуляторов.