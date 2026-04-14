Зачем человечеству база на Луне: эксперт ответил на неочевидный вопрос

В течение последних десятилетий Луна воспринималась преимущественно как объект для наблюдений, однако сегодня она превращается в стратегическую цель нескольких государств. Но желание утереть нос сопернику – не единственная причина, почему человечество стремится именно к земному спутнику.

Какие перспективы открывает постоянная станция на Луне?

Строительство постоянной базы на спутнике Земли является критически важным шагом для дальнейшей экспансии человечества в Солнечной системе. По мнению эксперта по вопросам космической деятельности Андрея Колесника, Луна является идеальной площадкой для создания технологического хаба, поскольку путь к ней занимает всего несколько дней, пишет КИЕВ24.

Такая близость позволяет оперативно испытывать новое оборудование и отрабатывать сложные маневры, которые в будущем станут основой для полетов на Марс и другие планеты. Станция на поверхности спутника превратится в своеобразный полигон, где ученые смогут тестировать системы жизнеобеспечения и новые космические аппараты в условиях реальной внеземной среды.

Одним из главных преимуществ Луны является наличие природных ресурсов, которые можно использовать непосредственно на месте. Поверхность спутника покрыта реголитом – слоем специфического песка и пыли, который в сочетании с замороженной водой становится источником ценных химических элементов. Благодаря методу электролиза из лунного льда можно добывать кислород и водород.

Кислород необходим для поддержания жизнедеятельности астронавтов, которые длительное время будут находиться на базе.

Водород является ключевой составляющей ракетного топлива. Возможность заправлять космические корабли прямо на Луне кардинально меняет логистику дальних миссий. Это делает спутник стратегическим форпостом, что значительно упрощает организацию экспедиций в глубокий космос.

Какую роль в этом играет "Артемида"

Важным шагом на пути к этой цели стала недавняя миссия NASA под названием "Артемида 2". Впервые за более чем 50 лет люди покинули пределы околоземной орбиты, чтобы совершить исторический полет вокруг Луны. Экипаж, состоящий из четырех астронавтов, находился на борту космического корабля "Орион".

Во время своего путешествия они не только изучали геологические особенности спутника, но и собирали подробные данные о его рельефе, что является критически важным для выбора места будущей высадки и строительства станций. Миссия завершилась успешным приводнением капсулы в Тихом океане вблизи Калифорнии, подтвердив готовность современных технологий к новым вызовам.

Использование Луны как перевалочного пункта позволяет решить проблему огромных затрат топлива на преодоление земной гравитации. Добыча энергетических ресурсов непосредственно из реголита превращает спутник в первую внеземную АЗС. Таким образом, Луна становится не просто научной лабораторией, а полноценным промышленным и транспортным узлом, без которого освоение Марса осталось бы лишь теорией.