Искусственный интеллект заменит врачей для бедных людей, не имеющих денег на настоящих

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман уверен, что со временем технологии искусственного интеллекта достигнут таких высот, что смогут заменить врачей. Но их услугами будут пользоваться преимущественно бедные люди, которые не смогут себе позволить роскошь общения с медиком-человеком.

Сегодня говорить об этом еще очень рано. Системы ИИ, даже самые передовые, часто выдают искривленную информацию, лгут, манипулируют и даже прибегают к грубости. Поэтому им предстоит пройти долгий путь обучения и исправлений, чтобы получить право оказывать медицинские услуги.

Интересно Скоро мир увидит первые действительно пугающие примеры искусственного интеллекта, уверен основатель OpenAI.

Как это будет

Сэм Альтман на днях был особенно активен в твиттере, публикуя собственные размышления о будущем его технологии ChatGPT и вообще искусственного интеллекта. Одним из его прогнозов стало использование нейросетей для обучения и медицинского обслуживания.

Эти инструменты помогут нам быть более продуктивными (не могу дождаться, когда мы будем тратить меньше времени на электронную почту), более здоровыми (медицинские ИИ-консультанты для людей, которые не могут позволить себе лечение), умнее (студенты, которые используют ChatGPT для обучения) и веселее (ИИ-мемы, лол),

– написал Альтман.

Но в этом кроются и определенные опасности. Дело в том, что сам ИИ не имеет ни собственного мнения, ни способности что-то действительно понимать и различать правду и ложь. Он только компилирует информацию из разных источников, выдавая информацию по запросу пользователя. Если, например, он обратится к нескольким источникам, в которых написано, что Земля действительно плоская, то и в результатах его ответа будет повторяться то же самое. Вся суть в том, на каких именно данных обучать алгоритм. Если "скормить" ему обычный интернет, где можно найти огромное количество дезинформации, то и результат будет соответствующим.

Таким образом, мы не можем доверять искусственному интеллекту в том, что он предоставит надежные советы по здоровью и медицинской информации. Известны случаи, когда ИИ предоставлял ложную информацию, которая могла бы привести к смерти пациента.

В одном из них ChatGPT сдавал экзамен для получения медицинской лицензии, но успеха не добился. Экзаменаторы отмечают, что ИИ "придумал" несколько несуществующих клинически важных открытий и исследований для аргументированного ответа на некоторые вопросы. В некоторых случаях решения ChatGPT были не только заведомо неправильными, но и могли бы привести к трагическим последствиям .

и исследований для аргументированного ответа на некоторые вопросы. В некоторых случаях решения ChatGPT были не только заведомо неправильными, но и . Во втором случае журнал Men's Journal с помощью ИИ создал и даже опубликовал статью "Что все мужчины должны знать о низком уровне тестостерона", в которой дал советы по питанию и образу жизни и даже предложил конкретное лечение. Однако медики Вашингтонского университета раскритиковали материал, заявив, что он содержит кучу ошибок и неправильных утверждений.

Сэм Альтман считает, что мир достаточно быстро адаптируется к глубокой интеграции с инструментами ИИ, ведь у нее "слишком много плюсов". Однако до полезного ИИ нам еще очень далеко.