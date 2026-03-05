Компания BenQ выпустила конкурента нового Apple Studio Display

BenQ анонсировала 27-дюймовый 5K монитор MA270S с глянцевой панелью и Thunderbolt 4. Модель ориентирована на пользователей Mac и стоит 999 долларов, что делает ее альтернативой Apple Studio Display в более низком ценовом сегменте.

Компания BenQ расширила линейку дисплеев для Mac новой моделью MA270S – это 27-дюймовый монитор с разрешением 5K и глянцевым покрытием экрана. Устройство позиционируется как конкурент Apple Studio Display, но с ценником в 999 долларов. Об этом пишет The Verge.

Чем MA270S привлекает владельцев Mac?

Формат 27 дюймов с разрешением 27 дюймов 5120×2880 давно считается оптимальным для macOS. Именно такие параметры в свое время задала линейка iMac после перехода на Retina-дисплеи. Серия MA создана с акцентом на точность цветопередачи при работе с MacBook.

MA270S поддерживает подключение через один кабель Thunderbolt 4, который одновременно передает изображение и обеспечивает питание ноутбука мощностью до 96 Вт. Также предусмотрено Thunderbolt 4 для последовательного подключения устройств, функцию Smart KVM для управления двумя системами одной клавиатурой и мышью и режим Picture-by-Picture для одновременного отображения контента из нескольких источников.

Монитор оснащен панелью Nano Gloss с нативной 5K-разрешением, что соответствует плотности пикселей macOS. Это обеспечивает четкий текст, детализированные изображения и комфорт во время длительной работы. Заявленная яркость составляет 500 нит, охват цветового пространства – 99% P3, контрастность – 2000:1.

Отдельно реализована функция iKeyboard Control – она позволяет изменять яркость и громкость непосредственно с клавиатуры MacBook, что приближает опыт использования к нативному решению Apple.

Как отмечает 9to5mac, дизайн выполнен в сдержанном стиле, который сочетается с устройствами экосистемы Apple. Подставка поддерживает регулировку по высоте в пределах 150 мм, что добавляет удобства в повседневной работе.

Новый глянцевый 5K монитор BenQ MA270S уже доступен в продаже по цене 999 долларов, предлагая характеристики уровня Mac-дисплея менее чем за тысячу долларов.