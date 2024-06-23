Что-то странное происходит с "бессмертными" звездами в центре нашей Галактики

Как отмечается в новом исследовании, звезды вблизи Млечного пути, похоже, не подвергаются обычному процессу старения. Они подпитываются частицами темной материи подобно тому, как кто-то подбрасывает свежие дрова в костер.

Группа ученых из Стэнфордского и Стокгольмского университетов выдвинула убедительную гипотезу, которая объясняет, почему некоторые звезды в ядре галактики остаются непонятно молодыми.

Смотрите также Новая теория объясняет происхождение темной материи благодаря экзотическим черным дырам

Исследование углубляется в результаты наблюдений и демонстрирует, что звезды, близкие к черной дыре Молочного Пути, демонстрируют необычную "молодость", несмотря на то, что находятся в среде, неблагоприятной для звездообразования.

Интересно, что эти звезды также демонстрируют спектральные особенности, характерные для более зрелых звезд.

Связь с темной материей

Международный астрономический союз официально не утверждал название нашей галактики. Но в научном сообществе ее называют именно Млечный Путь , или Галактика с большой буквы, чтобы не спутать с другими галактиками. В Украине также правильно использовать народное название Млечный Путь, однако мы придерживаемся общепринятого в научном сообществе названия.

Ведущий автор исследования Изабель Джон, докторантка по физике астрочастиц Стокгольмского университета, и ее коллеги предполагают, что темная материя может играть решающую роль в этом явлении.

Их моделирование показывает, что эти звезды могут быть значительно старше, чем кажутся, и сохранять свой молодой вид благодаря поглощению темной материи из окружающей среды.

Звезды захватывают частицы темной материи своим гравитационным притяжением. Затем эти частицы сталкиваются внутри звезд, высвобождая всплески энергии, которые омолаживают их. Эта энергия действует как космический ботокс, позволяя звездам оставаться в подвешенном состоянии молодости, даже после того, как они исчерпали свое внутреннее топливо для ядерного синтеза.

Звезды сжигают водород с помощью ядерного синтеза. Внешнее давление от этого процесса уравновешивает внутренние гравитационные силы, поддерживая звезды в стабильном равновесии,

– объясняют ученые в исследовании.

Альтернативное мнение

Другие ученые предлагают альтернативные объяснения распространенности молодых звезд вблизи центра Млечного Пути. Одна теория предполагает, что эти звезды были вытеснены в ядро галактики, где их путешествие вызвало образование новых звезд. Однако гипотеза темной материи открывает новую перспективу, которая потенциально может решить некоторые из давних загадок о ядре нашей галактики.

Вам будет интересно Выживет ли наша Земля после взрыва Солнца: астрономы ищут примеры в других системах

Исследователи оптимистично настроены на то, что передовые телескопы и технологии наблюдения вскоре смогут проверить их компьютерные симуляции. Такие достижения могут предоставить беспрецедентное понимание динамики темной материи и ее влияние на омоложение звезд в сердце нашей галактики.