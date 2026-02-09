На спутниковых снимках нашли давно утраченные библейские реки, ведущие в Эдем

Спутниковые снимки вновь вернули к жизни одну из древнейших библейских загадок. В пустынях Ближнего Востока обнаружили следы крупных рек, которые давно исчезли с поверхности Земли, но удивительным образом совпадают с описаниями в Книге Бытия. Это подпитало дискуссию о том, имел ли библейский рай реальную географическую основу, как многие другие места и события, описанные в мифах и легендах.

Действительно ли библейские реки существовали?

Книга Бытия описывает Эдем как место, орошаемое одной рекой, разделявшейся на четыре – Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат. Две последние хорошо известны и сегодня, а вот Пишон и Гихон веками считались сугубо мифологическими. Ситуация начала меняться с появлением детальных спутниковых данных, пишет Daily Mail.

На территории современной Саудовской Аравии исследователи обратили внимание на высохшее русло Вади-эль-Батин. Оно простирается от нагорья Хиджаз вблизи Медины до северной части Персидского залива возле Кувейта. По форме и масштабам это была полноценная река, ширина которой в отдельных местах достигала почти 5 километров. Ее маршрут хорошо согласуется с библейским описанием Пишона, что "обтекает всю землю Хавила", известную своими природными богатствами.

Спутниковые снимки показали дельту этой реки у залива – песчаные дюны и впадины отчетливо очерчивают ее былое величие. Геологические данные указывают, что река была активной в период влажного голоцена и окончательно пересохла примерно между 3500 и 2000 годами до нашей эры из-за климатических изменений.

Вторую "потерянную" реку, Гихон, некоторые исследователи связывают с рекой Карун в Иране, пишет National Geographic. Она берет начало в горах Загрос и имеет характерное извилистое русло. Древнееврейское слово "сабаб", которое используется в Бытие, означает "обвивать" или "огибать" – идеальное описание для этой реки. Исторически Карун протекал через земли каситов, которые часть ученых отождествляет с библейской землей Куш.



Благодаря новым спутниковым снимкам появились предположения, что между фро Эдемский сад может иметь реальное географическое основание / Изображение Mavink

Еще в начале 1990-х годов геолог Фарук Эль-Баз из Бостонского университета, анализируя радарные снимки NASA со Space Shuttle Endeavour, обратил внимание на это высохшее русло. Недавно эти данные снова обсуждались в научно-религиозных кругах, что и вернуло тему в публичное пространство.

Если соединить Вади-эль-Батин, Карун, Тигр и Евфрат, все они в древности сходились в районе Персидского залива, образуя чрезвычайно плодородный регион, где в те времена могли бы существовать прекрасные пейзажи в виде лесов и садов, жить многочисленные виды животных и тому подобное. Более того, это место часто называют колыбелью первых цивилизаций, поэтому древние люди могли описать этот факт в своих мифах, давая самому явлению цивилизации человеческое лицо в виде Адама и Евы. Изгнание из Эдема таким образом демонстрирует процесс разделения народов, расселения их за пределами региона.



В этой местности реки Тигр и Евфрат сливаются, образуя Шатт-аль-Араб, который затем впадает в Персидский залив / Фото Daily Mail

Впрочем, есть и альтернативные гипотезы. Часть ученых настаивает, что Гихон – это Нил, а земля Куш располагалась в Африке. Другие отмечают, что библейские тексты сочетают историческую память с символикой и выдумкой, поэтому попытки точно "нанести Эдем на карту" остаются спекулятивными.

Отдельная, более радикальная теория появилась в 2025 году. Инженер из Техаса Махмуд Джавайд предположил, что Эдем мог быть в районе Бахр-Дар на северо-западе Эфиопии, вблизи истоков Голубого Нила. Он соединил библейские и коранические описания с данными о ранней эволюции человека. Но стоит отметить, что это исследование не проходило научное рецензирование.

Несмотря на споры, спутниковые карты Плодородного полумесяца показывают, что регион когда-то был значительно зеленее и густо заселенным. Древние реки поддерживали земледелие, торговлю и ранние поселения. Поэтому вполне возможно, что именно эти реальные ландшафты и стали основой для библейской истории о потерянном рае, который со временем стал сухой пустыней.