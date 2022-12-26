Наши внуки вырастут в мире, который будет гораздо хуже, – Билл Гейтс призывает к действию

Билл Гейтс известен не только как основатель Microsoft, но и своей рекордной благотворительностью и экологическими проектами. Последнее волнует его больше всего, а потому он снова призывает мир действовать.

67-летний миллиардер заявил, что человечеству необходимо активно финансировать технологии для борьбы с изменением климата, иначе следующие поколения ждет очень печальное будущее.

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Что известно

Я могу резюмировать решение проблемы изменения климата в двух предложениях: до 2050 года нам необходимо устранить глобальные выбросы парниковых газов. Экстремальные погодные условия уже причиняют больше страданий, и если мы не добьемся нулевого уровня выбросов, наши внуки вырастут в мире, который будет гораздо хуже,

– говорит Билл Гейтс.

Предприниматель, недавно отошедший от управления Microsoft, говорит, что его главным вдохновением к борьбе за сохранение планеты является то, что в следующем году он станет дедушкой – его 26-летняя дочь Дженнифер и ее муж Найел Нассар ждут первенца в 2023 году.

Одно написание этой фразы "Я стану дедушкой в следующем году" вызывает у меня эмоции. И это мнение придает новое измерение моей работе. Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, я больше, чем когда-либо, вдохновляюсь тем, чтобы помочь всем детям и внукам иметь шанс выжить и процветать,

– добавляет он.

Достижение полного нуля будет самой сложной задачей, которую когда-либо делали люди, считает бизнесмен. Для этого нам нужно "революционизировать всю физическую экономику" – то, как мы делаем вещи, передвигаемся, производим электричество, выращиваем пищу и сохраняем тепло и прохладу. И все это менее чем за три десятилетия. При этом такая задача "слишком сложна даже для его финансового положения", поэтому необходима слаженная работа правительств, предпринимателей, рынков и других в мировых масштабах.