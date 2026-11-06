Хакеры похитили с криптоплатформы Binance почти 6,3 миллиарда долларов. Теперь компания рассказала, как именно они это сделали. Все началось с одной попытки воспользоваться ИИ-инструментом для программирования.

Как все началось?

Binance опубликовала подробный отчет о расследовании. В нем компания описала сложную схему, которая длилась несколько месяцев. Злоумышленники использовали фальшивые собеседования, классический фишинг и взломанный ИИ-инструмент, пишет Futurism.

В июне сотрудник команды разработчиков кошельков решил попробовать вайбкодинг, то есть создание кода с помощью искусственного интеллекта вместо написания вручную. Он установил популярный ИИ-инструмент для программирования, но из-за вредоносной рекламы загрузил поддельную версию Homebrew – инструмента, которым широко пользуются разработчики.

Binance быстро обнаружила аномалию, заменила устройство и учетные данные. Казалось бы, проблема решена, однако атака уже раскрыла хакерам роль этого сотрудника и его коллег из команды разработчиков кошельков. Это дало злоумышленникам нужную зацепку.

Как хакеры обманули инженера?

Далее в ход пошла социальная инженерия. Хакер, выдавший себя за директора проекта, написал другому программисту через легальную платформу для поиска работы. Он предложил сначала пройти собеседование с "представителем отдела кадров", а затем с "генеральным директором" вымышленной компании.

Чтобы завоевать доверие сотрудника, мошенники показали аккаунт в социальной сети с личными фотографиями и видео. По словам Binance, это было "сложнее и коварнее, чем ранее известные подходы социальной инженерии". В отчете не уточняется, были ли эти материалы созданы с помощью ИИ. Однако такая версия не выглядит невероятной.

Второе собеседование прошло в текстовом формате. Инженеру предложили выполнить и загрузить "задание", содержавшее вредоносный код. Он запускался сразу же, как только сотрудник начинал установку. Помимо прочего, код заменил настоящий инструмент разработки на вредоносную версию, которая могла связываться с хакерами и выполнять их команды. Все это произошло в сентябре.

Как ИИ стал ступенькой к главному удару?

С октября злоумышленник использовал скомпрометированный компьютер сотрудника, чтобы задействовать внутренний ИИ-инструмент компании. Через него хакер получил контроль над этим компьютером и над компьютером третьего разработчика кошельков. Далее он воспользовался украденными данными первого сотрудника, вошел на устройство третьего и запустил вредоносный скрипт, который начал атаку.

В общей сложности злоумышленники перевели с пяти кошельков на свои 233,46 миллиона XRP, а затем похитили и другие криптовалюты, в частности биткоин. Вероятно, это самое прибыльное ограбление в истории.

Кто стоит за атакой?

Точно это неизвестно. ФБР сразу обвинило известную северокорейскую хакерскую группу, но Пхеньян отрицает причастность. В своем отчете Binance отметила, что ранее предотвратила 57 вероятных киберугроз, связанных с Северной Кореей. Однако последняя атака все же преодолела защиту компании.