5 настроек BIOS, которые не стоит менять, даже если это возможно и очень хочется

Настройки системного меню компьютера часто кажутся простым способом выжать максимум из "железа". Однако некоторые параметры BIOS таят в себе гораздо больше рисков, чем реальной выгоды для рядового пользователя, что может привести к нестабильной работе или даже потере данных.

Почему эксперименты с прошивкой могут обернуться фатальной ошибкой?

BIOS является фундаментальным программным обеспечением для аппаратной части компьютера, и даже одно ошибочное изменение может дорого обойтись владельцу техники. Желание оптимизировать систему вполне понятно, особенно для владельцев новых мощных машин, однако меню BIOS – это не то место, где стоит проводить эксперименты без четкого понимания последствий, предупреждает 24 Канал. Большинство параметров установлено производителем по умолчанию не просто так, а для обеспечения стабильности и долговечности компонентов.

Оперативная память

Одним из первых соблазнов для пользователя становится ручная настройка оперативной памяти. Современные комплекты памяти очень быстрые и дорогие, и часто они не работают на своей максимальной частоте сразу после установки.

Для решения этой проблемы производители создали профили XMP или EXPO, которые безопасны, поскольку прошли тщательное тестирование. Однако ручное вмешательство в тайминги, частоту и напряжение памяти – это совсем другое дело. Даже если система проходит стресс-тесты, она может внезапно "вылететь" во время игры.

Ручная настройка дает лишь минимальный прирост производительности, который не стоит потраченных часов на поиск стабильных параметров, а в худшем случае – приводит к задержкам, негативно влияющим на игровой процесс.

Обновление прошивки

Отдельного внимания заслуживает вопрос обновления самой прошивки. Существует золотое правило: если техника работает стабильно, лучше к ней не прикасаться. Обновление BIOS иногда является обязательным, например, при установке нового процессора, но в большинстве случаев оно не влечет за собой критических изменений для обычного пользователя. Риск заключается в самом процессе: любое внезапное отключение питания во время перезаписи кода может превратить материнскую плату в "кирпич".

Разгон процессора

Еще одна область, где пользователи часто ищут дополнительную мощность, – это разгон процессора. Хотя это может дать преимущество, процедура требует глубоких знаний и часов тестирования для поиска идеального баланса между частотой и напряжением. Для новичка это может стать проблемой: неправильные настройки приводят к перегреву и термическому троттлингу, когда процессор намеренно снижает тактовую частоту, чтобы не перегреться.

Кроме того, разгон аннулирует гарантию и сокращает срок службы кристалла. В современных играх основная нагрузка ложится на видеокарту, поэтому процессор редко становится "узким местом", и риск становится просто неоправданным.

Режим RAID

Не менее опасно включение режима RAID на домашних компьютерах. Эта технология объединяет несколько накопителей для повышения скорости или надежности, что идеально подходит для серверов, но не для обычного ПК.

Проблема в том, что при активации RAID в BIOS система переключает режим работы накопителя с AHCI/NVMe на RAID, после чего Windows просто перестает загружаться. К тому же инициализация RAID полностью стирает все имеющиеся данные на дисках без возможности восстановления.

Не включайте это

Наконец, следует избегать включения модуля поддержки совместимости CSM (Compatibility Support Module). Это устаревший режим загрузки, который нужен только для очень старых операционных систем или старого оборудования. Windows 11 требует современного протокола UEFI и модуля TPM 2.0. Если активировать CSM, современная система перестанет распознавать диск с установленной Windows 11, что фактически парализует работу компьютера.

Несмотря на то, что большинство настроек можно вернуть к исходным значениям, вынув батарейку CMOS или сбросив параметры до стандартных, некоторые действия имеют необратимые последствия. Именно поэтому специалисты советуют изменять настройки только тогда, когда вы точно уверены в результате и знаете, что делаете.