Илон Маск отвратительно мстит владельцу Cybertruck, который критиковал пикап Tesla в интернете

В начале июля мы рассказали историю блогера Lamar MK, который обожает электромобили Tesla, в том числе и Cybertruck. Он снимает об этом видео и ведет страницу в соцсети Илона Маска, которая называется X. В предыдущей истории речь шла о том, что его пикап быстро сломался, а экземпляр, который выдали на замену, вышел из строя почти сразу после него. Похоже, главе компании не понравились эти истории.

Новые проблемы

Будучи блогером, который публикует контент на различных платформах, Ламару важны просмотры и вовлеченность его подписчиков. К большому сожалению, в руках Маска находится самый большой рычаг давления, который можно себе представить в этом плане – он владеет соцсетью X и делает в ней буквально все, что ему заблагорассудится. Например, накладывает теневой бан, в один момент урезая просмотры до минимума, пишет Futurism.

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По словам блогера, видео, которые он загружает в X в последнее время, не просто игнорируются алгоритмами, которые подкидывают публикации в ленты рекомендаций, но и даже не показываются его подписчикам.

Как автор оригинального контента, я публикую свои видео на разных платформах социальных сетей и постоянно получаю тысячи просмотров. Однако, когда я публикую тот же контент на X, он едва набирает 100 просмотров,

– написал Lamar MK на своей странице.

Стоит отметить, что сейчас на него подписаны 1 722 человека, а его публикации собирают иногда даже меньше 100 просмотров. Например, видео, в котором он рассказывает о "странных звуках во время обновления" Cybertruck, собрало всего 155 просмотров. При этом если проверить его публикации до июля, можно найти много твитов, которые при очевидно меньшем количестве подписчиков спокойно набирали по 2000 просмотров и более, привлекая комментаторов и собирая лайки.

Автор продолжает: "Между тем есть аккаунты, которые откровенно воруют контент с других платформ, репостят его без изменений или добавления ценности и получают тысячи и миллионы просмотров. Что еще хуже, эти аккаунты часто не указывают авторов, а вместо этого скрывают упоминание в комментарии, которую мало кто замечает. Учитывая эту ситуацию, я ставлю под сомнение ценность моей премиум-подписки, поскольку она, похоже, не способствует увеличению количества просмотров моих постов".

Ламар, который имеет чуть более 15 000 подписчиков на YouTube и десятки тысяч просмотров, говорит, что его контент "хорошо работает на других платформах, поэтому проблема не в качестве или привлекательности видео".

Что интересно, автор сначала никоим образом не предполагает, что попал под теневой бан, а всю вину сбрасывает на проблемы подписки, вспоминая, что некоторые ретвиты собирают миллионы просмотров, отдавая всю прибыль "репостеру", тогда как оригинальная публикация не собирает ничего – ни просмотров, ни денег, которыми компания с недавних пор делится с авторами. Только в следующей публикации, где блогер сравнивает охват в инстаграме, в котором имеет меньше подписчиков, чем на X, но собирает тысячи и миллионы просмотров на Reels, Ламар пишет:

Или все в порядке, или на меня наложили теневой бан, чтобы я не имел здесь никакого охвата,

– отметил он.

Lamar MK имеет длинный послужной список, в котором он колеблется между обожанием своего Cybertruck и жалобами на то, что производитель электромобилей отказывается помочь ему, когда его пикап ломается. Но он продолжает вести соцсети о машинах Tesla и восхвалять их, параллельно критикуя.

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Илон Маск и его любимые теневые баны

Украинцам, а особенно тем, которые освещают новости, комментируют события на фронте и проводят сборы денег, хорошо известна проблема теневых банов. Илон Маск купил Twitter уже во время полномасштабного вторжения и начал менять его алгоритмы. Очень быстро пользователи заметили значительное падение активности. Это стало еще более заметно, когда Маск сделал аналитику просмотров более доступной, выведя соответствующую пиктограмму прямо под публикации. Учетные записи, которые имеют тысячи подписчиков, могут получать всего несколько сотен просмотров на публикациях.

В апреле 2023 года кто-то слил алгоритм рекомендаций Twitter перед тем, как компания сама собиралась его раскрыть. В строках кода очень быстро нашли Украину, которая упоминалась наряду с такими запрещенными темами как насилие и язык ненависти, мошенничество и токсичные высказывания. Война в алгоритме была названа "украинским кризисом" и промаркирована меткой "Space Safety Label", которое заставляет соцсеть снижать определенный контент в выдаче в ленте.

В июне того же года мы публиковали другой материал, в котором говорилось о том, что соцсеть скрывает украинцев и их публикации от пользователей из других стран. Во-первых, в тот момент вы не смогли бы найти в поиске ключевые слова, связанные с войной. Во-вторых, аккаунты, которые писали о войне, получили отметку "чувствительный контент" и платформа начала автоматически закрывать их изображения под размытую заглушку и скрывать саму страницу от всех, кто не убрал соответствующую галочку в настройках. Удаленными из поиска оказались волонтеры, активисты, военные и блогеры. Среди страниц, которые обнаружили у себя теневой бан были даже Довженко-Центр и страница Ukrainian Art History.

Маск, который за последние годы сделал очень много пророссийских заявлений, фактически изолировал Украину в своеобразной инфобульбашке, где сообщения украинцев не могут видеть не только иностранцы, но и даже сами украинцы – даже те, кто подписался на соответствующие заблокированные страницы.

Ламар надел розовые очки

Когда кто-то в комментариях предположил, что X может блокировать аккаунты, которые выставляют Tesla в плохом свете, Ламар попытался сгладить ситуацию:

Я лично избегаю обзывать людей из уважения, но в то же время я активно продвигаю Tesla и Cybertruck, что, честно говоря, заставляет меня чувствовать себя немного смущенным. Кажется, я им не нравлюсь, лол. Может, я просто слишком честный,

– написал он.

Пользователи Reddit не разделяют такого подхода к проблеме и и публикуют на форуме скриншоты твитов Ламара, отмечая, что тот "медленно понимает, что Илон Маск наложил на его страницу теневой бан".