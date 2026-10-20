Американский ютубер Грэм Дот Зип решил проверить современную систему автоматизированного найма и отправил своего ИИ-аватара на собеседование к виртуальному рекрутеру. Эксперимент быстро превратился в комедию абсурда, продемонстрировав основные слабости искусственного интеллекта.

Аватар Виктор встречается с рекрутером Пэтом

Как сообщает издание TechRadar, блогер Грэм Дот Зип, известный своими троллингами и розыгрышами над чат-ботами, создал виртуального двойника по имени Виктор. Он решил проверить компанию, которая использует алгоритмы для первичного отбора сотрудников, и отправил своего цифрового представителя на онлайн-собеседование с ботом-рекрутером Пэтом.

Хотя автоматизированная система работодателя без проблем согласилась общаться с представителем соискателя, переговоры почти сразу пошли не по плану. Самым показательным провалом стала попытка алгоритма договориться об оплате труда. Вместо ожидаемых 140 – 150 тысяч долларов в год цифровой аватар самовольно снизил финансовую планку более чем вдвое.

Грэм невероятно гибок в этом вопросе, Пэт. Он прежде всего сосредоточен на поиске подходящего места и отличной команды. Поэтому ему было бы вполне комфортно с примерно 60 тысячами,

– заявил искусственный интеллект Виктор.

Откровенные галлюцинации и бесконечные комплименты

Проблемы с заработной платой оказались не единственным сюрпризом для автора эксперимента. Во время разговора искусственный интеллект поддался классическим галлюцинациям и начал беззастенчиво приукрашивать биографию своего создателя. Когда бот начал приписывать ему несуществующие должности, реальный блогер срочно поставил беседу на паузу и провел короткую воспитательную работу со своим аватаром.

Виктор, мне нравится то, что ты делаешь. Ты представляешь меня в прекрасном свете, но, по-моему, слишком прекрасном. Думаю, ты можешь усилить мой опыт где-то на 10 процентов, но прямо сейчас ты просто откровенно выдумываешь вещи, которые не соответствуют действительности. Так что не говори им, что я управляю людьми, потому что я всего лишь маркетинговый координатор, и это может обернуться против меня,

– сказал блогер Грэм Дот Зип.

В конце концов, диалог двух виртуальных собеседников превратился в бесконечный вежливый обмен любезностями. Обе модели никак не хотели прощаться, никто не хотел вешать трубку первым, взаимные комплименты сыпались один за другим. Они могли бы продолжать разговор часами, если бы ютубер снова не вмешался в процесс.

Как прошла беседа ботов: смотрите видео

Компаниям, внедряющим безличный рекрутинг, стоит помнить о подобных сбоях алгоритмов. Потенциальные сотрудники обычно негативно реагируют на автоматизированные собеседования, поэтому поиск талантов по-прежнему требует живого человеческого контакта.