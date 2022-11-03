Блогер скинул семь iPhone 14 с 90-метровой высоты, чтобы проверить их прочность

Компания Apple ежегодно заявляет, что ее смартфоны стали крепче, а многочисленные блогеры и исследователи берутся это проверять. На этот раз американский блогер с украинскими корнями TechRax провел краш-тест сразу семи iPhone 14 Pro.

Блогер заранее включил на каждом смартфоне видеосъемку и один за другим сбрасывал девайсы в лестничный пролет. Отснятый в свободном падении материал он смог вытащить только из 4 устройств, "переживших" многочисленные удары о бетон. Однако самое интересное кроется в двух смартфонах, оставшихся практически целыми.

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Какие результаты

Не все смартфоны долетели до первого этажа. Судя по видео, многие из них, ударившись о перила, улетели в сторону, остановившись на лестнице.

Два устройства почти не получили повреждений, тогда как у остальных потрескалось стекло на задней и передней панелях. При этом четыре девайса продолжили работать нормально, на двоих вышли из строя экраны, а один перестал распознавать прикосновения.

Смотрите, как проходил краш-тест: видео