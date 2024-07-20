Старый ржавый самолет Элвиса Пресли превратили в замечательный ретро-кемпер

После того, как старый частный самолет Элвиса Пресли годами покрывался ржавчиной под открытым небом, заинтересованный покупатель приобрел его, чтобы превратить в роскошный кемпер своей мечты. Смотрите, что у него получилось.

От самолета до кемпера

Элвис Пресли имел немалую коллекцию автомобилей, включая Cadillac Fleetwood 1974 года, De Tomaso Pantera и Stutz Blackhawk. У него также был частный самолет 1962 года, который ржавел несколько десятилетий, пока YouTube-блогер не спас его со свалки металлолома. Но вместо того, чтобы вернуть его в небо, из него решили сделать замечательный ретро-кемпер для походов.

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Ютубер, о котором идет речь, - Джимми Уэбб, ведущий канала Jimmy's World, который создает авиационный контент.

Самолет, как утверждается, провел более 30 лет в Нью-Мексико, где был покинут без двигателей и какого-либо управления в кабине пилота. Купив его за 260 000 долларов, Вебб начал изучать, что нужно для того, чтобы снова поднять его в воздух, но обнаружил, что многие детали, необходимых для этого, просто больше не производятся. Таким образом, сделать его пригодным к полетам было трудной, если не невозможной, задачей.

Поэтому блогер быстро изменил свои планы и начал новый проект. Для начала он отрубил хвост самолета и снял его крылья, чтобы перевезти фюзеляж в мастерскую. Весь процесс он задокументировал в ролике для своего канала.

Как самолет превращался в кемпер: видео

После того, как фюзеляж самолета доставили, Вебб установил его на старое шасси дома на колесах, чтобы новый самолет/автофургон снова мог двигаться на собственной тяге.

Далее работа переместилась внутрь: вместе с командой новый владелец бывшего самолета полностью выпотрошил внутреннюю часть. Они начали с передней зоны, отремонтировав прогнившую кабину и заменив все элементы управления самолетом, которые еще оставались там, на детали, характерные для управления домом на колесах, оставив при этом характерный для авиации дизайн, как, например, штурвал на месте руля.

Интерьер

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Стоит отметить, что, хотя теперь всю эту конструкцию и называют "кемпером", внутри нет типичных для этого вида транспорта элементов. Новый владелец оставил интерьер в почти таком же виде, в котором он был при Элвисе, с поправкой, конечно же, на уборку, которая понадобилась после лет, проведенных в пустыне.

Здесь сохранился оригинальный телевизор, который установил легендарный певец, а также красная бархатная обивка, которую он заказал для кресел и дивана. Полноценной кровати нет. Предположительно, нет и таких типичных для кемперов вещей, как кухня, или нам просто этого не показали.



Старый самолет теперь стал домом на колесах / Скриншот с видео Jimmy's World

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Что дальше

Самолет будет представлен во всей своей красе на выставке EAA AirVenture Oshkosh 2024 года, которая продлится с 22 по 28 июля. После этого нет никаких планов относительно его конечного назначения. Как сообщается, Вебб рассматривал возможность отдать свое творение в музей, но ему также нравится идея путешествовать в нем по стране, чтобы люди могли увидеть его творение собственными глазами.