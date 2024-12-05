Китай заблокировал OnlyFans

Правительство Китая усилило контроль над интернет-пространством, официально заблокировав доступ к популярной платформе OnlyFans. Это решение стало частью масштабной кампании против "западного влияния" и контента, который, по мнению властей, угрожает общественным ценностям и морали страны.

Почему OnlyFans попал под запрет?

Власти Китая официально заблокировали доступ к платформе OnlyFans, положив конец любым обходным путям, которыми ранее пользовались жители страны. Это решение является частью последовательной политики Пекина по усилению контроля над цифровым пространством и ограничения иностранного влияния, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Китайские регуляторы назвали сервис символом "западного морального упадка" и "коррумпированным западным мусором", подрывающим общественные ценности. Запрет подается как шаг для защиты национальной культуры и социального порядка от "духовного загрязнения". Стоит отметить, что порнография, с которой традиционно ассоциируется OnlyFans, в Китае является незаконной, а правительство придерживается политики нулевой толерантности к контенту для взрослых.

Интересно, что окончательной блокировке предшествовал короткий период, когда сайт неожиданно стал доступным без использования VPN. Это событие вызвало оживленное обсуждение в китайских социальных сетях, например Weibo. Некоторые пользователи шутили, что это может быть новым решением проблемы безработицы среди молодежи, которая в октябре достигала 17.1%.

Однако этот короткий период доступа быстро закончился. Теперь для входа на платформу нужны VPN-сервисы, использование которых в Китае связано с юридическими рисками. Блокировка повлияла не только на создателей контента для взрослых, но и на тех, кто публиковал материалы на тему фитнеса или музыки.

В целом запрет OnlyFans продолжает общую тенденцию блокировки в Китае крупных западных платформ, среди которых Facebook, Instagram и YouTube.