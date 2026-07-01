Blue Origin перестроит стартовый комплекс после аварии New Glenn

Компания Джеффа Безоса отказалась восстанавливать разрушенный стартовый комплекс в прежнем виде. Вместо этого Blue Origin переходит на новую гибридную схему и усовершенствованную версию ракеты, чтобы возобновить полеты уже к концу этого года.

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin приняла стратегическое решение не восстанавливать стартовую площадку LC-36 во Флориде в прежнем виде после разрушительного взрыва ракеты New Glenn. Как сообщает CNBC, вместо этого комплекс полностью модернизируют под новую гибридную схему запусков и значительно более мощную конфигурацию ракеты-носителя, чтобы возобновить полеты уже к концу этого года.

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Что известно о масштабной аварии и ее последствиях?

Масштабная авария произошла 28 мая 2026 года во время статического огневого испытания полностью собранной ракеты New Glenn, которая готовилась к своему четвертому полету (первый старт состоялся в январе 2025 года). До этого инцидента компания планировала осуществить до 12 запусков в 2026 году, отмечает TechCrunch.

Вспышка от взрыва была настолько сильной, что ее зафиксировали на расстоянии более 160 километров, сообщает Space.com. Взрывная волна полностью уничтожила башню молниеотвода, транспортер-установщик и гидроцилиндры. В то же время топливный комплекс, интеграционный корпус, башня доступа к ракете и водонапорная система остались неповрежденными.

Люди во время инцидента не пострадали. Также уцелели спутники группировки Amazon, которые просто не успели установить на ракету. По словам Джеффа Безоса, компании "очень повезло", ведь в соседнем ангаре находился другой ускоритель New Glenn, который уже дважды летал в космос – обломки чудом обошли его стороной.

Последствия катастрофы ликвидировали в рекордные сроки. Благодаря привлечению строительной бригады и 400 единиц тяжелой техники обломки ракеты полностью убрали с площадки всего за 9 дней, пишет SpaceNews.

От 7×2 до 9×4: как изменится ракета New Glenn?

Вместо восстановления старой версии Blue Origin готовит стартовый комплекс под новую, значительно усиленную модификацию ракеты. Переход на конфигурацию 9X4 кардинально меняет ее характеристики по сравнению с предыдущей версией 7X2:

Грузоподъемность: Усиленная версия сможет выводить на низкую околоземную орбиту (LEO) до 70 тонн груза вместо прежних 45 тонн.

Усиленная версия сможет выводить на низкую околоземную орбиту (LEO) до 70 тонн груза вместо прежних 45 тонн. Двигатели: первая ступень получит 9 двигателей BE-4 (вместо 7), а вторая – 4 двигателя BE-3U (вместо 2).

первая ступень получит 9 двигателей BE-4 (вместо 7), а вторая – 4 двигателя BE-3U (вместо 2). Главный обтекатель: Ширина обтекателя полезной нагрузки увеличится с 7 до 8,7 метра, что позволит запускать значительно более габаритные грузы.

Эти данные подтверждает издание Space.com.

Что предусматривает новая гибридная схема запусков?

Чтобы ускорить возобновление полетов, Blue Origin внедряет новую гибридную горизонтально-вертикальную архитектуру (ConOps). Ранее ступени ракеты собирали в горизонтальном положении, а затем гигантский транспортер-установщик доставлял их на стартовую площадку. Поскольку быстро восстановить этот сложный агрегат невозможно, компания меняет процесс:

Ступени ракеты, как и раньше, будут стыковаться горизонтально в ангаре и доставляться к стартовому столу.

На площадке специальный кран будет поднимать ракету в вертикальное положение.

Стыковка на площадке: интеграция полезной нагрузки теперь будет происходить непосредственно на стартовой площадке в вертикальном положении, а не в интеграционном корпусе.

Такой подход не только позволит возобновить запуски уже через шесть месяцев после аварии, но и существенно увеличит частоту (каденс) будущих стартов. Параллельно компания строит вторую стартовую площадку LC-36B на мысе Канаверал, которую сразу адаптируют под новую гибридную схему и тяжелую версию 9X4.

Как авария повлияет на лунную программу NASA?

Из-за майского взрыва в NASA всерьез рассматривали возможность отделения (decouple) лунного посадочного модуля Blue Moon от ракеты New Glenn. Однако руководство Blue Origin уверяет, что в этом нет необходимости, а график запусков остается в силе:

В начале следующего года: запуск робототехнического модуля Mark 1 (миссия "Moon Base 1").

запуск робототехнического модуля Mark 1 (миссия "Moon Base 1"). В середине года: запуск прототипа Mark 2 для миссии Artemis 3.

запуск прототипа Mark 2 для миссии Artemis 3. Позже в том же году: запуск второго модуля Mark 1, который должен доставить на Луну ровер NASA VIPER для поиска водяного льда.

Важно! Готовность посадочного аппарата Blue Moon имеет решающее значение для NASA, поскольку высадка астронавтов в рамках миссии Artemis 3 запланирована на конец 2027 года. Из-за задержек в разработке конкурирующего корабля Starship от SpaceX космическое агентство вновь оценивает готовность обоих проектов, чтобы гарантировать возвращение американцев на Луну.

Несмотря на аварию ракеты, разработка самого лунного модуля продвигается успешно. Недавно его двигатель BE-7 успешно прошел непрерывное огневое испытание продолжительностью 41 минуту, что является абсолютным рекордом.

Быстрая реакция Blue Origin на кризис и переход на более мощную ракету свидетельствуют о гибкости компании Джеффа Безоса. Если новый план сработает, это позволит избежать критических задержек как для спутников Amazon, так и для лунных амбиций США.