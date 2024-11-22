Что такое Bluesky: особенности соцсети и советы для новичков

Bluesky превратился из нишевой платформы с доступом по инвайтам в яркую социальную сеть с более чем 15 миллионами пользователей. Благодаря своим уникальным функциям и возможностям кастомизации, она предлагает свежий взгляд на взаимодействие в Интернете.

Сначала Bluesky привлекла внимание своей простотой, но с тех пор эволюционировала, включив в себя такие знакомые функции, как прямые сообщения, закрепленные посты и обмен короткими видео, рассказывает 24 Канал.

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Следует добавить, что Bluesky отличается инновационными инструментами, такими как кастомные алгоритмы, расширенные настройки модерации и уникальные опции кастомизации, что дают пользователям больше возможностей контролировать свой опыт работы в социальных сетях.

Вот что вы можете делать в Bluesky

Настройте свою ленту подписчиков

Платформа предлагает ленту подписчиков, которую можно настроить так, чтобы показывать или скрывать ответы, репосты, цитаты постов и образцы собственных лент. Это позволяет пользователям точно настроить свой опыт, чтобы сосредоточиться на сообщениях от конкретных аккаунтов.

Кроме того, ленты ответов можно сортировать по предпочтениям, например, по самым старым, новыми или наиболее понравившимися ответами, а также доступны экспериментальные функции, например вложенные ленты в стиле Reddit.

Создавайте и используйте кастомные ленты

Bluesky представляет пользовательские кастомные ленты, которые позволяют курировать узкоспецифический контент. Эти ленты могут быть сосредоточены на чем угодно, от фотографий кошек до отслеживания эффективности ваших собственных сообщений. Доступ к этим лентам очень прост:

Нажмите на иконку меню и выберите "Ленты". Ищите или просматривайте кастомные ленты. Просмотрите и сохраните те, что вам понравились, в своем личном списке.

Эти каналы также можно закрепить на главном экране для быстрого доступа.

Стартовый пакет (Starter Pack)

Стартовые пакеты (списки или разделы) – это кураторские списки аккаунтов, сгруппированные по темам или направлениям. Хотя их нельзя искать в Bluesky, пользователи могут найти их во внешних каталогах или по ссылкам, которыми поделились другие пользователи.

Нажав на кнопку "Следить за всеми" в верхней части Стартового пакета, вы мгновенно добавите аккаунты из списка в вашу сеть.

Создать собственный Starter Pack очень просто, инструкции доступны на платформе Bluesky.

Пользовательские домены для дескрипторов

Используя преимущества федеративного дизайна, Bluesky позволяет пользователям прикреплять собственные доменные имена к своим ручкам. Эта функция персонализации требует владения доменом и определенных технических настроек, но добавляет уникальный штрих к вашему профилю.

Расширенная модерация с помощью ярлыков

Bluesky улучшает модерацию контента с помощью сторонних маркировщиков, которые обозначают сообщения и аккаунты для различных целей. Эти метки могут фильтровать контент, скрывать нежелательные сообщения или добавлять информационные бейджи.

Пользователи могут управлять метками через меню настроек, приспосабливая их к конкретным потребностям, например, для выявления криптовалютных мошенников или для игры в текстовые игры.

Пароли приложений для сторонних инструментов

Для пользователей, которые предпочитают сторонние приложения для доступа к API Bluesky, пароли приложений обеспечивают безопасную интеграцию без использования постоянных учетных данных. Эти пароли можно настроить, чтобы предоставить или ограничить доступ к определенным функциям, например, прямых сообщений.

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Динамический социальный опыт

Сочетание кастомизации, инструментов, ориентированных на пользователя, и инновационных функций выделяет Bluesky среди современных социальных платформ. Независимо от того, хотите ли вы взаимодействовать с сообществами, исследовать кастомные алгоритмы или управлять своей лентой, Bluesky предоставляет вам все возможности.