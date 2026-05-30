Не все золото, что дорогое: 4 Bluetooth-наушника, которые разочаровывают аудиофилов

Высокая цена и популярный логотип далеко не всегда означают безупречный звук. Некоторые модели беспроводных наушников активно рекламируются и хорошо продаются, но среди ценителей качественного аудио их репутация оказалась значительно скромнее.

Рынок беспроводных наушников сегодня переполнен моделями на любой вкус и бюджет. Многие покупатели считают, что более дорогие устройства автоматически обеспечивают лучшее качество звука. Однако практика показывает, что это правило работает не всегда. Некоторые известные бренды предлагают дорогие модели, которые привлекают внимание дизайном, маркетингом или популярностью, но вызывают немало вопросов относительно звучания. Об этом пишет BGR.

На основе отзывов аудиоэкспертов, независимых обозревателей и пользователей был сформирован список наушников, которые часто критикуют именно аудиофилы.

Beats Solo 4 – стиль преобладает над звучанием

Наушники Beats Solo 4 отличаются узнаваемым дизайном и остаются одними из самых известных продуктов бренда. В то же время именно их конструкция стала предметом критики.

В отличие от полноразмерных моделей, это накладные наушники, которые прижимаются непосредственно к ушам. Для короткого использования это может не быть проблемой, однако во время длительного прослушивания многие пользователи отмечают дискомфорт из-за постоянного давления.

Не менее противоречивыми оказались и звуковые характеристики. По оценкам обозревателей, модель имеет акцент на высоких частотах, тогда как средние и низкие частоты звучат менее выразительно. В результате звук воспринимается несколько "тонким" и менее сбалансированным по сравнению с конкурентами в аналогичной ценовой категории.

Для занятий спортом или повседневного использования Beats Solo 4 могут быть вполне приемлемым выбором, но для людей, которые ищут максимально точное воспроизведение музыки, они вряд ли станут оптимальным решением.

Skullcandy Crusher – когда баса становится слишком много

Компания Skullcandy давно известна своими устройствами с акцентом на мощные низкие частоты. Для любителей хип-хопа, электронной музыки или рэпа это часто становится преимуществом.

Однако модель Skullcandy Crusher Wireless, по мнению многих экспертов и пользователей, заходит слишком далеко. Наушники оснащены специальным регулятором басов, который позволяет значительно усиливать низкие частоты. При максимальных настройках бас становится настолько доминирующим, что буквально заглушает другие элементы музыкальной композиции.

Некоторые владельцы даже шутят, что наушникам не нужна система активного шумоподавления, ведь чрезмерный бас перекрывает почти все окружающие звуки.

Именно из-за такой агрессивной звуковой подачи модель часто называют скорее развлекательным гаджетом, чем серьезным инструментом для прослушивания музыки. Для аудиофилов, которые стремятся к детализации и балансу, это существенный недостаток.

Dyson OnTrac – эффектный внешне, но не по звучанию

Бренд Dyson ассоциируется прежде всего с премиальной бытовой техникой, однако в последние годы компания решила попробовать силы и на рынке аудиоустройств. Наушники Dyson OnTrac сразу привлекают внимание необычным дизайном и широкими возможностями персонализации. Пользователи могут менять внешние накладки и амбушюры, создавая собственные комбинации оформления.

Впрочем, именно звук стал наиболее противоречивой стороной устройства. При стоимости около 500 долларов модель вынуждена конкурировать с лучшими наушниками премиального сегмента. Многие обозреватели отмечают, что по качеству звучания OnTrac уступают ряду конкурентов.

Кроме того, пользователи критикуют мобильное приложение и ограниченные возможности настройки эквалайзера. В итоге складывается впечатление, что основной акцент при разработке был сделан на внешнем виде, а не на аудиовозможностях.

Raycon The Everyday – сила рекламы не компенсирует недостатки

Компания Raycon стала широко известной благодаря масштабным рекламным кампаниям на YouTube. В течение нескольких лет продукцию бренда активно продвигали крупные блогеры и контент-мейкеры.

Однако популярность в соцсетях не гарантировала восторженных отзывов среди аудиофилов. Модель The Everyday Wireless Over Ear часто характеризуют как довольно заурядную. Пользователи отмечают простые материалы корпуса, посредственную посадку на голове и отсутствие выразительных преимуществ в звучании. Дополнительно упоминаются проблемы с долговечностью, стабильностью беспроводного соединения и общей настройкой звука. Особое удивление вызывает слабая передача басов, учитывая, что бренд основал певец жанра R&B Рэй Джей.

В итоге многие обозреватели сходятся во мнении, что на рынке можно найти значительно более интересные альтернативы за аналогичную или даже более низкую цену.

Почему дорогие наушники не всегда означают лучший звук?

История этих моделей в очередной раз подтверждает простую закономерность: цена, узнаваемый бренд и масштабная реклама не гарантируют высокого качества звучания. Для аудиофилов важными остаются баланс частот, детализация, точность воспроизведения и комфорт во время длительного использования.

Именно поэтому перед покупкой эксперты рекомендуют обращать внимание не только на маркетинговые обещания, но и на независимые обзоры, результаты тестирования и реальный опыт пользователей. Во многих случаях менее известные модели способны обеспечить значительно лучший звук за заметно более низкую стоимость.