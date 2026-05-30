Ринок бездротових навушників сьогодні переповнений моделями на будь-який смак і бюджет. Багато покупців вважають, що дорожчі пристрої автоматично забезпечують кращу якість звуку. Однак практика показує, що це правило працює не завжди. Деякі відомі бренди пропонують дорогі моделі, які привертають увагу дизайном, маркетингом або популярністю, але викликають чимало запитань щодо звучання. Про це пише BGR.

На основі відгуків аудіоекспертів, незалежних оглядачів та користувачів було сформовано список навушників, які часто критикують саме аудіофіли.

Beats Solo 4 – стиль переважає над звучанням

Навушники Beats Solo 4 вирізняються впізнаваним дизайном і залишаються одними з найвідоміших продуктів бренду. Водночас саме їхня конструкція стала предметом критики.

На відміну від повнорозмірних моделей, це накладні навушники, які притискаються безпосередньо до вух. Для короткого використання це може не бути проблемою, однак під час тривалого прослуховування багато користувачів відзначають дискомфорт через постійний тиск.

Не менш суперечливими виявилися й звукові характеристики. За оцінками оглядачів, модель має акцент на високих частотах, тоді як середні та низькі частоти звучать менш виразно. У результаті звук сприймається дещо "тонким" і менш збалансованим порівняно з конкурентами в аналогічній ціновій категорії.

Для занять спортом або повсякденного використання Beats Solo 4 можуть бути цілком прийнятним вибором, але для людей, які шукають максимально точне відтворення музики, вони навряд чи стануть оптимальним рішенням.

Skullcandy Crusher – коли басу стає занадто багато

Компанія Skullcandy давно відома своїми пристроями з акцентом на потужні низькі частоти. Для любителів хіп-хопу, електронної музики чи репу це часто стає перевагою.

Проте модель Skullcandy Crusher Wireless, на думку багатьох експертів і користувачів, заходить надто далеко. Навушники оснащені спеціальним регулятором басів, який дозволяє значно посилювати низькі частоти. За максимальних налаштувань бас стає настільки домінуючим, що буквально заглушує інші елементи музичної композиції.

Деякі власники навіть жартують, що навушникам не потрібна система активного шумозаглушення, адже надмірний бас перекриває майже всі навколишні звуки.

Саме через таку агресивну звукову подачу модель часто називають радше розважальним гаджетом, ніж серйозним інструментом для прослуховування музики. Для аудіофілів, які прагнуть деталізації та балансу, це суттєвий недолік.

Dyson OnTrac – ефектний зовні, але не за звучанням

Бренд Dyson асоціюється насамперед із преміальною побутовою технікою, проте останніми роками компанія вирішила спробувати сили й на ринку аудіопристроїв. Навушники Dyson OnTrac одразу привертають увагу незвичним дизайном та широкими можливостями персоналізації. Користувачі можуть змінювати зовнішні накладки та амбушури, створюючи власні комбінації оформлення.

Втім, саме звук став найбільш суперечливою стороною пристрою. При вартості близько 500 доларів модель змушена конкурувати з найкращими навушниками преміального сегмента. Багато оглядачів зазначають, що за якістю звучання OnTrac поступаються низці конкурентів.

Крім того, користувачі критикують мобільний застосунок та обмежені можливості налаштування еквалайзера. У підсумку складається враження, що основний акцент під час розробки було зроблено на зовнішньому вигляді, а не на аудіоможливостях.

Raycon The Everyday – сила реклами не компенсує недоліки

Компанія Raycon стала широко відомою завдяки масштабним рекламним кампаніям на YouTube. Протягом кількох років продукцію бренду активно просували великі блогери та контент-мейкери.

Однак популярність у соцмережах не гарантувала захоплених відгуків серед аудіофілів. Модель The Everyday Wireless Over Ear часто характеризують як доволі пересічну. Користувачі відзначають прості матеріали корпусу, посередню посадку на голові та відсутність виразних переваг у звучанні. Додатково згадуються проблеми з довговічністю, стабільністю бездротового з'єднання та загальним налаштуванням звуку. Особливе здивування викликає слабка передача басів, враховуючи, що бренд заснував співак жанру R&B Рей Джей.

У підсумку багато оглядачів сходяться на думці, що на ринку можна знайти значно цікавіші альтернативи за аналогічну або навіть нижчу ціну.

Чому дорогі навушники не завжди означають кращий звук?

Історія цих моделей вкотре підтверджує просту закономірність: ціна, впізнаваний бренд і масштабна реклама не гарантують високої якості звучання. Для аудіофілів важливими залишаються баланс частот, деталізація, точність відтворення та комфорт під час тривалого використання.

Саме тому перед покупкою експерти рекомендують звертати увагу не лише на маркетингові обіцянки, а й на незалежні огляди, результати тестувань та реальний досвід користувачів. У багатьох випадках менш відомі моделі здатні забезпечити значно кращий звук за помітно нижчу вартість.