Арктика под угрозой: более 2500 чужеродных видов готовятся к "вторжению" на север

Ученые идентифицировали более 2500 видов чужеродных растений, которые могут прижиться в суровом климате Арктики, в частности в северной Норвегии и на Шпицбергене. Появление новых видов за пределами их естественной среды обитания грозит вытеснением местной флоры, что является одной из самых больших угроз для мирового биоразнообразия.

Используя массивы биометрических данных, исследователи обнаружили зоны наибольшего риска, рассказывает SciTechDaily.

Как именно тысячи новых растений оказались на пороге Арктики?

Современная Арктика перестает быть неприступной крепостью для флоры из других уголков планеты. Команда исследователей из Музея естественной истории Норвежского университета естественных наук и технологий (NTNU) совместно с коллегами из Ливерпульского университета провела масштабный анализ, известный как "сканирование горизонта".

Они обработали огромный массив данных – более 51 миллиона задокументированных наблюдений из базы GBIF и других научных источников. Результаты впечатляют: из 14 000 изученных видов-чужаков около 2554 могут найти подходящую климатическую нишу в арктических регионах уже сегодня.

Наибольшая концентрация потенциальных "захватчиков" наблюдается на севере Норвегии, однако даже изолированный Шпицберген не является защищенным. Кристин Бакке Вестергард, доцент NTNU, отмечает, что на этом архипелаге пригодные условия для существования могут найти 86 иностранных видов.

Наши результаты показывают, что чужеродные виды практически со всего мира могут найти свою нишу в Арктике. А с учетом нынешней активности человека в Арктике, возможностей для этого есть множество,

– говорит Вестергард.

Реальные подтверждения прогнозов уже появляются: в 2024 году в Баренцбурге впервые зафиксировали цветение рутвицы желтой (Thalictrum flavum), которая ранее здесь не встречалась.



Цветение рутвицы желтой, которая ранее не встречалась в Баренцбурге / Фото Kristine Bakke Westergaard, NTNU University Museum

Почему это происходит?

Основным драйвером этого процесса является человек. Расширение путешествий и активное присутствие людей в регионе значительно облегчают миграцию растений между континентами. Семена путешествуют непреднамеренно: они цепляются к одежде, обуви, застревают в оборудовании или перевозятся вместе с грузами.

Глобальное потепление только ухудшает ситуацию, ведь повышение температуры создает комфортные условия для выживания и распространения видов, которые раньше просто погибли бы от холода.

Тор Генрик Ульстед, чья магистерская работа легла в основу этого исследования опубликованного в NeoBiota, отмечает, что их карта рисков поможет выявлять опасные виды до того, как они станут серьезной проблемой.



Карта показывает горячие точки для возможных новых чужеродных растений в Арктике / Фото NTNU University Museum

Раннее выявление намного эффективнее и дешевле, чем попытки контролировать уже укоренившихся "чужаков".

Такая стратегия соответствует глобальным целям Куньминско-Монреальской рамочной программы, которая предусматривает сокращение темпов укоренения инвазивных видов вдвое до 2030 года.