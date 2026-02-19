Використовуючи масиви біометричних даних, дослідники виявили зони найбільшого ризику, розповідає SciTechDaily.

Як саме тисячі нових рослин опинилися на порозі Арктики?

Сучасна Арктика перестає бути неприступною фортецею для флори з інших куточків планети. Команда дослідників із Музею природничої історії Норвезького університету природничих наук та технологій (NTNU) спільно з колегами з Ліверпульського університету провела масштабний аналіз, відомий як "сканування горизонту".

Вони опрацювали величезний масив даних – понад 51 мільйон задокументованих спостережень із бази GBIF та інших наукових джерел. Результати вражають: із 14 000 вивчених видів-чужинців близько 2554 можуть знайти придатну кліматичну нішу в арктичних регіонах вже сьогодні.

Найбільша концентрація потенційних "загарбників" спостерігається на півночі Норвегії, проте навіть ізольований Шпіцберген не є захищеним. Крістін Бакке Вестергард, доцентка NTNU, зазначає, що на цьому архіпелазі придатні умови для існування можуть знайти 86 іноземних видів.

Наші результати показують, що чужорідні види практично з усього світу можуть знайти свою нішу в Арктиці. А з урахуванням нинішньої активності людини в Арктиці, можливостей для цього є безліч,

– каже Вестергард.

Реальні підтвердження прогнозів уже з'являються: у 2024 році в Баренцбурзі вперше зафіксували цвітіння рутвиці жовтої (Thalictrum flavum), яка раніше тут не зустрічалася.



Цвітіння рутвиці жовтої, яка раніше не зустрічалася в Баренцбурзі / Фото Kristine Bakke Westergaard, NTNU University Museum

Чому це відбувається?

Основним драйвером цього процесу є людина. Розширення подорожей та активна присутність людей у регіоні значно полегшують міграцію рослин між континентами. Насіння подорожує ненавмисно: воно чіпляється до одягу, взуття, застрягає в обладнанні чи перевозиться разом із вантажами.

Глобальне потепління лише погіршує ситуацію, адже підвищення температури створює комфортні умови для виживання та поширення видів, які раніше просто загинули б від холоду.

Тор Генрік Ульстед, чия магістерська робота лягла в основу цього дослідження опублікованого в NeoBiota, наголошує, що їхня карта ризиків допоможе виявляти небезпечні види до того, як вони стануть серйозною проблемою.



Мапа показує гарячі точки для можливих нових чужорідних рослин в Арктиці / Фото NTNU University Museum

Раннє виявлення є набагато ефективнішим і дешевшим, ніж спроби контролювати вже вкорінених "чужинців".

Така стратегія відповідає глобальним цілям Куньмінсько-Монреальської рамкової програми, яка передбачає скорочення темпів вкорінення інвазивних видів удвічі до 2030 року.