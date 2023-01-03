В Гватемале обнаружили более тысячи потерянных городов и поселений майя

Исследователи изучали леса с помощью системы LiDAR в Гватемале и обнаружили там более тысячи древних городов, о которых раньше не было ничего известно. Поселения относятся к культуре майя и размещаются на территории 1680 квадратных километров.

Большая часть городов объединены сетью дорог и плотин. Кроме того, судя по всему, эти города были густонаселены, что противоречит общепринятой гипотезе о том что города майя были малонаселены.

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Подробнее о найденных городах майя

Результаты исследования LiDAR "обнаружили чрезвычайную плотность поселений майя" в гватемальском карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль.

LiDAR это технология дистанционного зондирования, отражающая лазерные лучи от поверхностей с целью создания детальных карт. Этот метод совершил революцию в археологии и среди многих других отраслей, потому что он может выявить признаки прошлой человеческой деятельности, которые могут быть погребены под густой растительностью (очень распространена проблема для исследователей культуры майя) или иным образом невидимы для традиционных полевых работ на земле.

Хансен и его коллеги летами летали над бассейном на высоте около 600 метров с помощью бортовых устройств LiDAR с целью поиска скрытых следов древних поселений. Исследование выявило плотную концентрацию новых и ранее неизвестных современных объектов, включая массивные конструкции платформ и пирамид, свидетельствующие о наличии централизованной и сложной политической структуры.



Селения майя обнаружены с помощью LiDAR / Фото Cambridge University Press

Эти сооружения включают в себя десятки площадок для игры в мезоамериканские виды спорта и сложную систему управления водными ресурсами каналов и водохранилищ. Команда также исследовала остатки 230-метровой пирамиды Данта, расположенной в мегаполисе майя Эль-Мирадор, служившей главной достопримечательностью и эпицентром для нескольких путепроводов.

В зависимости от естественных конфигураций коренных пород под сооружением, на все здание могло быть израсходовано от 6 до 10 миллионов человеко-дней труда, что превышает возможности государств с более низким иерархическим политическим и экономическим статусом и свидетельствует о высоком уровне организации как социально-политического и экономического покровителя такого грандиозного роста,

– говорится в исследовании Хансена и его коллег.

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Новое открытие проливает свет на культуру людей, живших в шумных городах этого лесного бассейна. Хансен и его команда надеются, что будущие исследования продолжат раскрывать тайны этой древней цивилизации, и, возможно, обнаружат новые поселения, остававшиеся скрытыми на протяжении многих веков.