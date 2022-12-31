В турецкой провинции Кютахья, примерно в 50 километрах от ее одноименной столицы, расположены руины древнего города Айзаной, что пришло в упадок лишь в VII веке нашей эры. По данным исследователей, первые поселения здесь возникли около 3000 до нашей эры.
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Однако о ранних страницах его истории известно крайне мало, но хорошо изучен римский период, когда Айзаной достиг пика своего расцвета благодаря производству зерна, вина и овечьей шерсти.
Найдение города Айзаной
Европейские путешественники заново открыли древней Айзаной в 1824 году, однако систематические раскопки здесь начались только сто лет спустя. До сегодняшнего дня в этом городе сохранились остатки прекрасных сооружений. Среди них выделяются:
- монументальный храм Зевса,
- театр на 20 тысяч человек,
- расположен рядом стадион на 13,5 тысячи человек,
- колоннадная улица,
- термы,
- мосты римского времени.
Только за последние годы археологи сделали здесь ряд важных открытий:
- обнаружили два кувшина с сотнями древних монет,
- раскопали ворота агоры,
- храм Зевса,
- а также нашли остатки античных статуй.
Новые находки
Археологи из Университета Думплупинара в Кютахье провели новые раскопки в древнем городе Айзаной. В этом году работы проходили рядом с двумя римскими мостами, построенными через ручей Пенкалас.
Место раскопок в Айзаной / Фото Университет Думплупинар в Кютахье
В ходе раскопок исследователи обнаружили почти целую статую, у которой отсутствуют только часть постамента и одна ступня. Высота этой находки, представляющая собой мужскую фигуру, составляет около 210 сантиметров. Среди других обнаруженных древностей оказались каменные головы, изображающие греческих божеств и героев. Так, в руки ученых попали головы Эроса (божество любви), Диониса (бог растительности, виноградарства и виноделия), Геракла и некоторых других.
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Галерея находок археологов
Археологи отметили, что два года назад здесь уже находили безголовую статую Геракла. Поэтому они предположили, что это фрагменты одной и той же статуи, однако находки друг к другу не подошли. По данным исследователей, возраст раскопанных артефактов близок 1800-2000 годов.