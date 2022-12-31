У турецькій провінції Кютахья, приблизно за 50 кілометрів від її однойменної столиці, розташовані руїни стародавнього міста Айзаной, що занепало лише в VII столітті нашої ери. За даними дослідників, перші поселення тут виникли близько 3000 року до нашої ери.

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Однак про ранні сторінки його історії відомо вкрай мало, натомість добре вивчений римський період, коли Айзаной досяг піку свого розквіту завдяки виробництву зерна, вина та овечої вовни.

Віднайдення міста Айзаной

Європейські мандрівники заново відкрили стародавній Айзаной 1824 року, проте систематичні розкопки тут почалися лише через сто років. До сьогодні у цьому місті збереглися залишки прекрасних споруд. Серед них виділяються:

монументальний храм Зевса,

театр на 20 тисяч осіб,

розташований поруч стадіон на 13,5 тисячі осіб,

колонадна вулиця,

терми,

мости римського часу.

Лише за останні роки археологи зробили тут низку важливих відкриттів:

виявили два глечики із сотнями стародавніх монет,

розкопали ворота агори,

храм Зевса,

а також знайшли залишки античних статуй.

Нові знахідки

Археологи з Університету Думплупинар у Кютах'є провели нові розкопки в стародавньому місті Айзаной. Цього року роботи проходили поруч із двома римськими мостами, побудованими через струмок Пенкалас.



Місце розкопок в Айзаної / Фото Університет Думплупинар в Кютах'є

Під час розкопок дослідники виявили майже цілу статую, у якої відсутні лише частина постаменту і одна ступня. Висота цієї знахідки, що являє собою чоловічу фігуру, становить близько 210 сантиметрів. Серед інших виявлених старожитностей виявилися кам'яні голови, що зображують грецьких божеств і героїв. Так, до рук учених потрапили голови Ероса (божество кохання), Діоніса (бог рослинності, виноградарства і виноробства), Геракла і деяких інших.

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Галерея знахідок археологів

Археологи зазначили, що два роки тому тут уже знаходили безголову статую Геракла. Тому вони припустили, що це фрагменти однієї й тієї самої статуї, проте знахідки одна до одної не підійшли. За даними дослідників, вік розкопаних артефактів близько 1800-2000 років.