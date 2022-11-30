Тристорінковий лист Карла V до свого посла був написаний на тлі запеклої боротьби з піднесенням протестантської релігії. Сесіль П'єро, криптограф з лабораторії Loria у Франції, вперше почула про існування листа у 2019 році й нарешті змогла розшукати його через два роки. Він нудився в підвалі історичної бібліотеки в Нансі. П'єро негайно спробувала розшифрувати зашифровані частини цього листа, класифікуючи різні символи й вишукуючи підказки. Це виявилося дуже складним завданням.

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Деталі дослідження

Лист містив приблизно 120 зашифрованих символів. Вони не використовували просту літерну репрезентацію, тобто шифр полягав не в тому, що та чи інші буква просто замінялися на невідому піктограму.

Більшість із них представляли літери або комбінації літер, але інші представляли цілі слова. Наприклад, голка представляла англійського короля Генріха VIII.

Голосні, які йшли після приголосних, були замінені діакритичними знаками, за винятком літери "е" (найбільш часто використовуваної літери), яку творці шифру уникали використовувати, наскільки це було можливо.

Кілька символів, схоже, взагалі не виконували жодної функції.

Просто ввести його в комп'ютер і сказати комп'ютеру, щоб він його розгадав, зайняло б буквально більше часу, ніж історія Всесвіту,

– каже Сесіль П'єро.

Великий прорив стався завдяки історику Камілю Дезенклосу, який вказав на кілька інших зашифрованих листів, написаних і надісланих імператору, один з яких, як виявилося, був неофіційно перекладений. П'єро назвала цей лист їхнім "Розеттським каменем", додавши: "Це був ключ. Ми б дісталися туди й без нього, але він заощадив нам величезну кількість часу". Команда сподівається знайти та перекласти інші листи імператора й посла протягом наступних років.

Про що лист

П'єро та її колеги ще не оприлюднили повний переклад, оскільки зараз триває робота над академічною статтею.