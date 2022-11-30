Тристорінковий лист Карла V до свого посла був написаний на тлі запеклої боротьби з піднесенням протестантської релігії. Сесіль П'єро, криптограф з лабораторії Loria у Франції, вперше почула про існування листа у 2019 році й нарешті змогла розшукати його через два роки. Він нудився в підвалі історичної бібліотеки в Нансі. П'єро негайно спробувала розшифрувати зашифровані частини цього листа, класифікуючи різні символи й вишукуючи підказки. Це виявилося дуже складним завданням.
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Деталі дослідження
- Лист містив приблизно 120 зашифрованих символів. Вони не використовували просту літерну репрезентацію, тобто шифр полягав не в тому, що та чи інші буква просто замінялися на невідому піктограму.
- Більшість із них представляли літери або комбінації літер, але інші представляли цілі слова. Наприклад, голка представляла англійського короля Генріха VIII.
- Голосні, які йшли після приголосних, були замінені діакритичними знаками, за винятком літери "е" (найбільш часто використовуваної літери), яку творці шифру уникали використовувати, наскільки це було можливо.
- Кілька символів, схоже, взагалі не виконували жодної функції.
Просто ввести його в комп'ютер і сказати комп'ютеру, щоб він його розгадав, зайняло б буквально більше часу, ніж історія Всесвіту,
– каже Сесіль П'єро.
Великий прорив стався завдяки історику Камілю Дезенклосу, який вказав на кілька інших зашифрованих листів, написаних і надісланих імператору, один з яких, як виявилося, був неофіційно перекладений. П'єро назвала цей лист їхнім "Розеттським каменем", додавши: "Це був ключ. Ми б дісталися туди й без нього, але він заощадив нам величезну кількість часу". Команда сподівається знайти та перекласти інші листи імператора й посла протягом наступних років.
Про що лист
П'єро та її колеги ще не оприлюднили повний переклад, оскільки зараз триває робота над академічною статтею.
- Лист був написаний після смерті Генріха VIII, за кілька тижнів до повстання в Німеччині протестантської групи під назвою Шмалькальдська ліга.
- Карл V висловив бажання зберегти мир з Францією, щоб зосередити свої ресурси на боротьбі з лігою, сподіваючись відвернути французів і англійців від допомоги останній.
- Карл V також згадав про чутки, що на нього готувався замах італійського найманця П'єра Строцці, доручивши своєму послу з'ясувати якомога більше про правдивість цих чуток. Очевидно, це були пусті плітки – ніякого замаху розкрито не було.
- Нарешті, імператор придумав стратегічну відповідь на звістку про те, що його племінник Фердинанд Тирольський був змушений тікати від повстання в Празі. Він доручив Сен-Морісу поширити інформацію про те, що Фердинанд залишив Прагу за власним бажанням, щоб приєднатися до свого батька – брата Карла V – у поході.