Трехстраничное письмо Карла V к послу было написано на фоне ожесточенной борьбы с подъемом протестантской религии. Сесиль Пьеро, криптограф из лаборатории Loria во Франции, впервые услышала о существовании письма в 2019 году и наконец-то смогла разыскать его через два года. Оно томилось в подвале исторической библиотеки в Нансе. Пьеро немедленно попыталась расшифровать зашифрованные части этого письма, классифицируя разные символы и выискивая подсказки. Это оказалось очень сложной задачей.
Как защитить свой смартфон от слежки и вирусов: 3 совета о кибербезопасности
Детали исследования
- Письмо содержало примерно 120 зашифрованных символов. Они не использовали простую буквенную репрезентацию, то есть шифр заключался не в том, что та или иная буква просто заменялась неизвестной пиктограммой.
- Большинство из них представляли буквы или комбинации букв, но другие представляли целые слова. К примеру, игла представляла английского короля Генриха VIII.
- Гласные, последовавшие за согласными, были заменены диакритическими знаками, за исключением буквы "е" (наиболее часто используемой буквы), которую создатели шифра избегали использовать, насколько это было возможно.
- Несколько символов, похоже, не выполняли никакой функции.
Просто ввести его в компьютер и сказать компьютеру, чтобы он его разгадал, заняло бы буквально больше времени, чем история Вселенной,
– говорит Сесиль Пьеро.
Большой прорыв произошел благодаря историку Камилю Дезенклосу, указавшему на несколько других зашифрованных писем, написанных и присланных императору, одно из которых, как оказалось, было неофициально переведено. Пьеро назвала это письмо их "Розеттским камнем", добавив: "Это был ключ. Мы бы добрались туда и без него, но оно сэкономило нам огромное количество времени". Команда надеется найти и перевести другие письма императора и посла в течение следующих лет.
О чем письмо
Пьеро и его коллеги еще не обнародовали полный перевод, поскольку сейчас идет работа над академической статьей.
- Письмо было написано после смерти Генриха VIII, за несколько недель до восстания в Германии протестантской группы под названием Шмалькальдская лига.
- Карл V выразил желание сохранить мир с Францией, чтобы сосредоточить свои ресурсы на борьбе с лигой, надеясь отвлечь французов и англичан от помощи последней.
- Карл V также вспомнил о слухах, что на него готовилось покушение итальянского наемника Пьера Строцци, поручив своему послу выяснить как можно больше о правдивости этих слухов. Очевидно, это были пустые сплетни – никакого покушения раскрыто не было.
- Наконец, император придумал стратегический ответ на известие о том, что его племянник Фердинанд Тирольский был вынужден убегать от восстания в Праге. Он поручил Сен-Морису распространить информацию, будто Фердинанд оставил Прагу по собственному желанию, чтобы присоединиться к своему отцу – брату Карла V – в походе.