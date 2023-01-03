Чимала частина містечок об'єднані мережею доріг та гребель. Крім того, судячи з усього ці міста були густонаселені, що суперечить загальноприйнятій гіпотезі про те, що міста мая були малонаселені.

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Детальніше про знайдені міста майя

Результати дослідження LiDAR "виявили надзвичайну щільність поселень мая" в гватемальському карстовому басейні Мірадор-Калакмуль.

LiDAR це технологія дистанційного зондування, яка відбиває лазерні промені від поверхонь з метою створення детальних карт. Цей метод здійснив революцію в археології та серед багатьох інших галузей, тому що він може виявити ознаки минулої людської діяльності, які можуть бути поховані під густою рослинністю (дуже поширена проблема для дослідників культури майя) або іншим чином невидимі для традиційних польових робіт на землі.

Хансен і його колеги роками літали над басейном на висоті близько 600 метрів за допомогою бортових пристроїв LiDAR з метою пошуку прихованих слідів стародавніх поселень. Дослідження виявило щільну концентрацію нових і раніше невідомих сучасних об'єктів, включаючи масивні конструкції платформ і пірамід, які свідчать про наявність централізованої і складної політичної структури.



Поселення майя виявлені за допомогою LiDAR / Фото Cambridge University Press

Ці споруди включають десятки майданчиків для гри в мезоамериканські види спорту і складну систему управління водними ресурсами каналів і водосховищ. Команда також дослідила залишки 230-метрової піраміди Данта, розташованої в мегаполісі мая Ель-Мірадор, яка служила головною визначною пам'яткою і епіцентром для декількох шляхопроводів.

Залежно від природних конфігурацій корінних порід під спорудою, на всю будівлю могло бути витрачено від 6 до 10 мільйонів людино-днів праці, що перевищує можливості держав з більш низьким ієрархічним політичним і економічним статусом і свідчить про високий рівень організації як соціально-політичного та економічного покровителя такого грандіозного зростання,

– йдеться в дослідженні Хансена і його колег.

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Нове відкриття проливає світло на культуру людей, які жили в галасливих містах цього лісового басейну. Хансен і його команда сподіваються, що майбутні дослідження продовжать розкривати таємниці цієї стародавньої цивілізації, і, можливо, виявлять нові поселення, які залишалися прихованими протягом багатьох століть.