Bose приобрела бренд наушников Skullcandy

Компания Bose приобрела производителя наушников и аудиоустройств Skullcandy. Бренд сохранит самостоятельное название и штаб-квартиру в американском штате Юта, но войдет в состав премиального потребительского аудиоподразделения Bose. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Bose Corporation приобрела аудиобренд Skullcandy, известный своими наушниками и беспроводными аудиоустройствами. Об этом компании сообщили в совместном пресс-релизе 22 октября 2026 года, пишет GSMArena.

Что изменится после приобретения Skullcandy?

Skullcandy останется отдельным брендом в портфеле премиальных потребительских аудиопродуктов Bose. Компания также сохранит штаб-квартиру в городе Парк-Сити, штат Юта, США.

По словам генерального директора Bose Лилы Снайдер, приобретение должно помочь компаниям создавать новые продукты и аудиоопыт для более широкой аудитории. Bose планирует объединить собственный опыт в области аудиотехнологий с дизайном Skullcandy и ее связями с сообществом пользователей. Финансовые детали сделки, в частности ее стоимость, стороны не разглашают.

Компании уже сотрудничали ранее

До приобретения Bose и Skullcandy поддерживали многолетнее партнерство. В частности, в проводных и беспроводных наушниках Skullcandy использовались лицензионные технологии Sound by Bose. Теперь компании планируют расширить сотрудничество, объединив технологические наработки Bose с подходом Skullcandy к дизайну и позиционированию аудиопродуктов.

Генеральный директор Skullcandy Брайан Гаралоу назвал сделку позитивной для бренда и его поклонников. По его словам, присоединение к Bose позволит улучшить аудиопродукты благодаря доступу к дополнительным технологиям и создать больше возможностей для развития компании.

Компания Skullcandy была основана более 20 лет назад в Парк-Сити. После приобретения бренд продолжит работать под собственным названием, а конкретные изменения в продуктовой линейке или планах компании пока не объявлялись.