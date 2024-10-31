Робот Atlas от Boston Dynamics получил новые революционные возможности

В новом видео, которое появилось в интернете, можно увидеть гуманоидного робота Atlas от Boston Dynamics, который автономно работает в демонстрационном пространстве, сортируя части автомобильного двигателя между пронумерованными контейнерами. В отличие от роботов компании Tesla, этим машинам не нужен контроль со стороны человека для выполнения работы, ведь разработчики дали им новое умение.

Детали

Согласно описанию к видео, Atlas использует машинное обучение для выявления изменений в окружающей среде и работы с этими изменениями. Он также имеет "специализированную политику захвата", которая помогает ему крепко удерживать объекты, постоянно оценивая состояние того, что он держит, пишет TechCrunch.

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Получив определенные места для перемещения деталей, Atlas становится к работе без заранее заданных движений, самостоятельно решая, как выполнять задачи.

В противоположность этому, роботы Optimus от Tesla получают дистанционную помощь от человека, несмотря на все заявления об их автономности. Роботы Optimus были на живом мероприятии, где компания представила свои роботакси, но впоследствии оказалось, что ни сами эти такси, ни роботы, не были автономными, а управлялись человеком.

На видео видно, как Atlas сортирует и перемещает детали двигателя в определенные места. Он хорошо справляется с этой задачей, транспортируя их без особых неудобств. Положив одну деталь в контейнер, робот повторяет этот процесс для других деталей.

Демонстрация функциональности Atlas: видео

Судя по всему, все работает благодаря искусственному интеллекту, который анализирует окружающее пространство и назначение тех или иных вещей, к которым робот имеет доступ. Он позволяет машине приседать, крутить головой для осмотра комнаты и перекручивать "тело" робота вокруг собственной оси для установления правильного положения. Вращение в области талии минимизирует движения, экономя драгоценные секунды в процессе работы.

Boston Dynamics отмечает, что Atlas способен обнаруживать и реагировать на изменения в окружающей среде (например, движущиеся светильники) и понимать собственные неудачи в действиях (например, неспособность вставить крышку, спотыкание, столкновения с окружающей средой). Для этого он также использует "комбинацию датчиков зрения, силы и проприоцептивных датчиков".

Эволюция Atlas

С момента презентации в 2013 году Atlas претерпел немало изменений, в частности, после почти 11 лет испытаний он перешел с гидравлики на электричество. Более старый Atlas и нынешний заметно отличаются друг от друга.

Как и в случае с такими конкурентами, как Figure, Tesla и Apptronik, первое применение двуногого робота от Boston Dynamics – робота на автомобильных заводах. Такой фокус имеет смысл, учитывая, что фирма теперь принадлежит Hyundai, которая решила заключить соглашение с исследовательским крылом Toyota.

Автомобильная промышленность сегодня находится далеко впереди в автоматизации и ищет новые пути для улучшения, ускорения и оптимизации рабочей силы, даже если это означает замену людей на роботов.