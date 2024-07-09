Полиция хочет получить бесплатный доступ к OnlyFans, чтобы лучше раскрывать преступления

Платформа OnlyFans была основана как сервис для продажи знаний, опыта и эксклюзивного контента знаменитостей поклонникам. Однако в какой-то момент ее начали захватывать создатели материалов для взрослых. Сегодня этот сайт стал не просто ассоциироваться только с порнографией, но даже название его используется как собирательное наименование всех, кто продает свои обнаженные фото и видео в интернете.

Что происходит

Правоохранители Великобритании считают, что платформа, хоть и пытается всеми силами бороться с присутствием детской порнографии и другим насилием над детьми, все же может скрывать истинное количество таких материалов на своих страницах. То, как работает этот сервис, мешает полиции получить более точную картину ситуации.

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Очень сложно получить контент, который размещен за платными стенами OnlyFans,

– говорит директор компании Magnet Forensics Трей Амик, который занимается судебной экспертизой.

С ним соглашается Мэтт Ричардсон, который занимается расследованием случаев эксплуатации детей в рамках Инициативы по разведке в сфере борьбы с торговлей людьми. Он говорит, что "действительно трудно узнать, что именно и сколько именно там находится".

Очень приблизительная статистика свидетельствует, что из 30 выявленных случаев, когда материалы содержали сексуальное насилие над детьми, более половины закончились арестами, а три – уголовными приговорами.

По словам представителя OnlyFans, Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), некоммерческая организация, основанная Конгрессом в 1984 году, имеет "полный доступ". Компания также сознательно предоставляет полиции большинство данных, включая контент и личные сообщения.

Однако это касается только тех аккаунтов, по которым ведется активное расследование. Любые другие аккаунты, которые не были обозначены, останутся закрытыми.

Это неразрешимая проблема, считают эксперты. С одной стороны, очень важно защитить детей от эксплуатации. С другой стороны, предоставление правоохранительным органам полной свободы действий на сайте, где пользователи платят за откровенный контент, ставит под сомнение конфиденциальность. Будут ли полицейские использовать этот доступ в сугубо профессиональных целях, остается только догадываться.

OnlyFans гордится работой, которую мы делаем, чтобы агрессивно выявлять, сообщать и поддерживать расследование и преследование любого, кто пытается злоупотреблять нашей платформой таким образом,

– заявил представитель компании.

Он добавляет, что в отличие от многих других платформ, "отсутствие сквозного шифрования на OnlyFans означает, что сообщения могут быть использованы правоохранительными органами и прокуратурой".