Археологи обнаружили котел с сокровищами на месте давнего поля битвы

Археологи, искавшие следы сражения 1596 года в Венгрии, наткнулись на клад возрастом около 3 тысяч лет. Его спрятали примерно за 2,5 тысячи лет до тех сражений.

Сокровища на поле битвы

Большой бронзовый сосуд и украшения, найденные возле Мезекерестеша, где в 1596 году столкнулись османские и габсбургские войска, относятся к позднему бронзовому веку. Лабораторные исследования показали, что в кладе больше предметов, чем предполагалось изначально, пишет Arkeonews.

Работы проводили Венгерский национальный музей и Национальный археологический институт. На поле исследователи обнаружили большой бронзовый сосуд и два спиралевидных браслета. Микрораскопки в лаборатории выявили еще и третье спиральное украшение.

Где произошла битва и кто нашел клад

Мезекерестеш расположен на северо-востоке Венгрии. Там с 22 по 26 октября 1596 года шла битва при Кереште, одно из заметных сражений в османско-габсбургском противостоянии. Музей исследует это поле уже около десяти лет. Территория, обозначенная по историческим документам, превышает 100 квадратных километров. Археологи ищут следы войны во время полевых обследований и с помощью металлодетекторов, а заодно фиксируют находки из других эпох.

Новую находку обнаружил волонтер Золтан Ваго, когда его металлоискатель подал сигнал. Исследователи пришли к выводу, что бронзовые предметы не случайно оказались рядом, а составляют клад, который кто-то сознательно оставил в земле. По форме и отделке предметов их датируют примерно 13–11 веками до нашей эры.

В поле археологи не разбирали находки по одной, а извлекли их вместе с почвой как единый блок. Так они сохранили первоначальное расположение предметов для более тщательного изучения в лаборатории.

Согласно заявлению музея от 4 ноября 2026 года, микрораскопки провели Янош Габор Тарбаи, археолог отдела доисторической эпохи, и географ Андраш Гомери. Габор Бакош, руководитель исследований поля битвы в Мезекерестеше, подготовил трехмерную документацию. Ученые снимали грунт послойно, а каждый этап фиксировали на фотографиях и 3D-моделях.

Теперь можно проверить, как предметы лежали внутри сосуда и как они были связаны между собой. Еще не исключено, что реставраторы найдут более мелкие металлические предметы при очистке почвы внутри украшений.



Бронзовый сосуд позднего бронзового века возрастом 3000 лет, сохранившийся в своем первоначальном положении / Фото Венгерский национальный музей / Национальный археологический институт

В позднюю бронзовую эпоху люди часто клали драгоценные металлические предметы в сосуды и оставляли их в земле. Однако такие клады обычно находят без подробно задокументированного контекста, поэтому информация о расположении предметов теряется. Мезекерестешский клад удалось изучить в контролируемых условиях. По словам представителей музея, это первый случай, когда бронзовую находку такого качества в регионе Боршод исследовали методом микрораскопок.

Что ждет клад дальше

Ученые планируют искать микроскопические остатки на внутренней поверхности сосуда и на спиральных украшениях. Образцы почвы проверят на наличие остатков растений и пыльцы. Химические анализы могут выявить следы растительных или животных веществ, которые люди когда-то использовали. Это поможет понять, как сосуд применялся до захоронения. Почему клад закопали и связано ли это с обрядом, пока неизвестно.