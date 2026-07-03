От добычи полезных ископаемых на астероидах до инопланетной жизни: каким будет освоение космоса в 2276 году

Через 250 лет человечество может колонизировать астероиды, обнаружить внеземную жизнь и объединиться с искусственным интеллектом. Ведущие ученые и футурологи поделились своими прогнозами относительно развития космической индустрии к 500-летию США.

Через 250 лет человечество может колонизировать астероиды, обнаружить внеземную жизнь и объединиться с искусственным интеллектом. Ведущие ученые и футурологи поделились своими прогнозами относительно развития космической индустрии к 500-летию США, о чем сообщает издание Space.com. Соединенные Штаты сделали гигантские шаги в освоении космоса за первые 250 лет своей истории. Люди высадились на Луне, построили Международную космическую станцию и отправили роботизированные зонды в самые отдаленные уголки Солнечной системы. Хотя космическая эра началась лишь в 1957 году, сегодня эксперты уже пытаются заглянуть в 2276 год.

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Как будет развиваться орбитальная экономика и производство?

США и другие государства уже создали внеземную экономику, которая опирается на спутники связи. Компании Vantor и Planet продают спутниковые снимки, а SpaceX (через Starlink) и Viasat обеспечивают глобальный интернет с низкой околоземной орбиты.

Низкая околоземная орбита (LEO) – это пространство на высоте до 2000 километров над Землей. Гравитация здесь по-прежнему сильна, но сопротивление атмосферы минимально, что делает эту орбиту идеальной площадкой для спутников и космических станций.

Параллельно развивается космический туризм: состоятельные люди покупают суборбитальные полеты, а миллиардеры, такие как Джаред Айзекман, финансируют частные орбитальные миссии на кораблях SpaceX. В то же время зарождается и космическое производство – компания Made In Space уже создает материалы за пределами Земли.

Дава Ньюман, директор Лаборатории человеческих систем Массачусетского технологического института (MIT) и бывшая заместительница администратора NASA, прогнозирует взрывное развитие этой отрасли. Она считает, что главный прорыв произойдет в фармацевтике и медицине.

Дело в том, что микрогравитация (состояние невесомости из-за постоянного "падения" аппарата вокруг планеты) является идеальной средой для выращивания безупречных кристаллов. Калифорнийский стартап Varda Space Industries, специализирующийся на создании автономных мини-фабрик (капсул W-Series), уже доказал это на практике, успешно кристаллизовав стабильную форму препарата против ВИЧ ритонавира на своей орбитальной платформе.

Развитие космической фармации стремительно набирает обороты:

в феврале 2025 года капсула W-2 успешно приземлилась в Австралии с результатами кристаллизации.

В марте 2026 года компания запустила миссию W-6 на ракете Falcon 9, которая вернулась на Землю в мае.

В мае 2026 года Varda Space начала стратегическое сотрудничество с United Therapeutics Corporation для разработки лекарств от редких легочных заболеваний в космосе.

Принесет ли добыча ресурсов на астероидах богатство?

Футуролог, астрофизик и писатель-фантаст Дэвид Брин считает добычу полезных ископаемых на астероидах главной движущей силой будущей экономики. Американские стартапы AstroForge и TransAstra уже серьезно исследуют эту нишу.

Астероиды содержат воду, которую можно разложить на кислород и водород для производства ракетного топлива непосредственно в космосе. Также там есть промышленные металлы (железо, никель) и драгоценные элементы, в частности платина. Однако Брин задает важный вопрос: сможем ли мы сохранить дружеские отношения с роботами, которые будут выполнять всю эту тяжелую работу?

По мнению футуролога, в течение следующих 250 лет человечество может фактически слиться с искусственным интеллектом. Границы между людьми и машинами размыются – от обычных биологических людей до киборгов и автономных роботов, которые будут требовать статуса граждан.

Дэвид Брин надеется увидеть "огни городов" на Луне и астероидах, если человечество избежит глобального упадка. В свою очередь, Дава Ньюман категорически выступает против массовой колонизации, призывая учиться на ошибках земной истории.

Она сравнивает Марс с Антарктидой – суровой и изолированной средой, где большинство людей просто не захочет жить. Ньюман убеждена, что Марс не является "планом Б", и человечество обязано заботиться о Земле. Будущее на других планетах она видит исключительно в виде небольших научных баз.

Этот подход совпадает с текущей стратегией NASA в рамках программы "Артемида". Она предусматривает создание базы у Южного полюса Луны и последующие пилотируемые миссии на Марс в 2030-х или 2040-х годах. Кстати, у человечества уже есть опыт длительного пребывания в космосе – Международная космическая станция непрерывно принимает экипажи с ноября 2000 года.

Важно! Планы по освоению Луны недавно претерпели изменения:

Весной 2026 года NASA пересмотрело сценарий миссии Artemis III. Из-за задержек в разработке посадочной техники ее преобразовали в демонстрационный пилотируемый полет на низкой околоземной орбите (LEO) в 2027 году.

Экипаж в составе командира Рэнди Брезника, пилота Луки Пармитано (первого представителя ESA в программе) и специалистов Фрэнка Рубио и Андре Дугласа испытает системы стыковки с тестовыми версиями посадочных модулей от SpaceX (Starship) и Blue Origin (Blue Moon).

Эти испытания подготовят почву для миссии Artemis IV, которая в 2028 году должна осуществить первую высадку астронавтов на Южный полюс Луны.

Когда мы найдем внеземную жизнь?

Дава Ньюман убеждена, что ответ на этот вопрос мы получим гораздо раньше, чем через 250 лет – возможно, уже в ближайшее десятилетие. Скорее всего, это будут доказательства существования микробиологической жизни на Марсе в прошлом.

Жизнь на Земле зародилась около 4 миллиардов лет назад, когда на Марсе также было много воды. Марсоходы Curiosity и Perseverance уже обнаружили на Красной планете сложные органические вещества. Помимо Марса, ученые возлагают большие надежды на спутники с подледными океанами:

Энцелад (спутник Сатурна);

(спутник Сатурна); Европа (спутник Юпитера);

(спутник Юпитера); Титан (крупнейший спутник Сатурна, на котором есть углеводородные озера и скрытый жидкий океан).

Дэвид Брин прогнозирует открытие внеземной жизни в течение ближайших 20 лет. Если ученые найдут ее на нескольких спутниках независимо друг от друга, это будет означать, что жизнь – чрезвычайно распространенное явление во Вселенной.

Возможны ли встречи с разумными цивилизациями и межзвездные полеты?

Хотя большая часть жизни во Вселенной, вероятно, является одноклеточной, Брин верит в возможность обнаружения технологических цивилизаций с помощью проекта SETI или посредством поиска скрытых зондов-наблюдателей в нашей Солнечной системе.

Ньюман, входящая в совет директоров Института SETI, предполагает и другой сценарий: умная жизнь может найти нас первой, ведь человечество начало запускать аппараты в космос менее 70 лет назад.

Для межзвездных путешествий Брин предлагает использовать лазерный парус. Эта концепция предполагает, что мощный лазерный луч с Земли или орбиты будет воздействовать на сверхлегкое зеркальное парусное полотно корабля, разгоняя зонды до скоростей, близких к скорости света. Если человечество сохранит научный прогресс, такие миссии станут вполне реальными.