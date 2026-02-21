Однажды Земля снова станет гигантским суперконтинентом: как это будет и выживет ли человечество

Континенты не останутся разделенными навсегда. Через сотни миллионов лет они снова могут объединиться в единый массив суши, как это было миллионы лет назад. Модели показывают, что такая перестройка планеты способна коренным образом изменить климат и поставить под сомнение выживание многих видов, включая человека.

Каким может быть следующий суперконтинент?

Около 200 миллионов лет назад Пангея начала распадаться, сформировав знакомую нам карту мира. Однако тектонические процессы не остановились. Сегодня ученые рассматривают четыре основных сценария будущего объединения континентов, пишет 24 Канал.

Например, исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Geological Magazine в 2018 году, описывает такие возможные новые континенты, как Новопангея, Пангея Проксима, Аурика или Амазия. Все зависит от того, какие океаны продолжат расширяться, а какие – закрываться.

Новопангея

В этом сценарии Атлантический океан продолжает увеличиваться, тогда как Тихий сужается из-за активных зон субдукции вдоль "Огненного кольца". Именно здесь происходит около 80 процентов мощных землетрясений. В конце концов Америки удалятся от Европы и Африки, а затем соединятся с Антарктидой. После этого сформируется гигантский массив – условная "Новопангея".

Пангея Проксима

Модель предусматривает дальнейшее расширение Атлантического и Индийского океанов. Со временем возникнут новые зоны субдукции, которые снова стянут континенты вместе. В итоге образуется кольцеобразный суперконтинент с внутренним морем.

Аурика

Гипотеза, предложенная Жоау Дуарте из Лиссабонского университета, предполагает закрытие и Тихого, и Атлантического океанов. Индийский, как самый молодой, продолжит открываться. В таком случае все континенты могут сойтись вдоль экватора, сформировав Аурику. Климат здесь будет жарче примерно на 3 градуса Цельсия по сравнению с современностью, а побережья будут напоминать тропические регионы с коралловыми рифами и дюнными системами.

Амазия

Еще один вариант – закрытия Северного Ледовитого океана. Тогда почти все континенты, кроме Антарктиды, сместятся к Северному полюсу. На противоположной стороне планеты сформируется огромный океан.



Симуляции возможного вида Аурики и Амазии / Изображение Geochemistry, Geophysics, Geosystems

Климатические последствия – холод или жара?

В 2021 году в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems опубликовали моделирование климата для сценариев Аурики и Амазии. Результаты существенно отличаются.

Если образуется Амазия, концентрация суши у полюсов может нарушить глобальную океаническую циркуляцию, которая переносит тепло от экватора. Это приведет к резкому похолоданию и постоянному ледовому покрову на полюсах. Расширение ледяных щитов увеличит отражение солнечного света и усилит охлаждение.

Аурика, наоборот, означает более теплый и, вероятно, более сухой мир. Но даже здесь экосистемы испытывают сильное давление из-за конкуренции за ресурсы в условиях слияния биомов.

Неопределенность и фактор человека

Прогноз на 200 миллионов лет вперед неизбежно содержит большую долю неизвестного. Будущая растительность, концентрация углекислого газа от вулканизма, роль аэрозолей – все это сложно предсказать. К тому же остается вопрос антропогенного воздействия. Некоторые ученые отмечают, что интеллект сам по себе не гарантирует долгосрочного выживания вида. Технологическое развитие дает не только инструменты адаптации, но и средства самоуничтожения.

Если человечество хочет пережить геологические циклы продолжительностью 50 – 250 миллионов лет, ему придется поддерживать баланс с собственной экосистемой. Иначе следующий суперконтинент может стать миром без нас.