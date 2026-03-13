Новый партнер без свайпов: Bumble готовит ИИ-помощника, который изменит правила онлайн-знакомств

Сервис знакомств Bumble планирует серьезно изменить свой формат. Компания готовит AI-ассистента Bee, новые профили в виде жизненных "разделов" и даже возможный отказ от свайпов. Обновление должно сделать поиск партнера более осознанным и персонализированным.

О предстоящих изменениях объявила генеральный директор Bumble Whitney Wolfe Herd во время презентации финансовых результатов. Обновленная платформа под названием Bumble 2.0 должна появиться весной и сосредоточится на более глубоком раскрытии личности пользователей. Об этом пишет Cnet.

Исчезнут ли свайпы навсегда?

Одной из ключевых новаций станут так называемые "профили-разделы". Вместо стандартного набора фактов – имя, возраст, фото и краткая биография – пользователи смогут добавлять отдельные фрагменты своей жизни: важные события, опыт, увлечения или истории. Идея заключается в том, чтобы потенциальные партнеры видели человека не как набор параметров, а как личность с собственной историей.

Сегодня большинство дейтинг-приложений работают одинаково: пользователи быстро просматривают анкеты и принимают решение за секунды, свайпнув влево или вправо. В компании считают, что такой подход сводит людей к изображениям и коротким фактам, из-за чего многие перспективные знакомства даже не начинаются.

Новый формат должен поощрить внимательнее знакомиться с профилями. Например, история путешествия или необычный жизненный опыт могут стать поводом для разговора и повысить шансы на совпадение.

В то же время Bumble рассматривает возможность тестовой отмены свайпов в некоторых регионах. Компания хочет проверить, готовы ли пользователи к другой модели знакомств без мгновенных оценок.

Еще одной проблемой, на которую часто жалуются пользователи, является "мертвые чаты" – разговоры, что быстро заходят в тупик. Чтобы этого избежать, сервис обещает новые инструменты для активизации общения.

Как пишет Bloomberg, центральным элементом обновления станет AI-ассистент Bee. Он будет выполнять роль персональной свахи: анализировать ценности пользователя, стиль общения, образ жизни, цели в отношениях и намерения относительно знакомств. На основе основе этих данных система будет подбирать наиболее совместимых кандидатов.

Bee сможет общаться с пользователем текстом или голосом, постепенно формируя более детальное представление о его личности. Если человек захочет воспользоваться функцией Dates, ассистент сам предложит подходящий вариант среди других участников платформы.

Компания уже использует искусственный интеллект для улучшения профилей и подбора пар, но Bee станет значительно более продвинутым инструментом. Бета-тестирование планируют провести на небольшой группе пользователей.

Подобные технологии внедряют и конкуренты. Например, Grindr имеет чат-бота-помощника для ответов и планирования свиданий, а Tinder и Hinge используют AI для создания начальных фраз и улучшения взаимодействия между людьми.

В Bumble убеждены, что знакомства работают лучше всего тогда, когда люди понимают историю друг друга. Именно поэтому новая версия сервиса пытается превратить профиль из короткой анкеты в полноценный портрет личности.