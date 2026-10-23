Как быстро заряжать iPhone Duo с помощью подходящего адаптера

iPhone Duo поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, но скорость зависит от адаптера и аксессуаров. Согласно рекомендациям Apple, аккумулятор можно зарядить до 50 % примерно за 20 минут с помощью кабеля или за 30 минут без него.

По данным Apple, для зарядки iPhone Duo до 50 % примерно за 20 минут потребуются USB-C-кабель из комплекта и совместимый адаптер питания. Об этом пишет 9to5mac.

Как быстро заряжать iPhone Duo через кабель

Компания рекомендует два варианта:

Apple 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max – фирменный адаптер с максимальной мощностью 60 Вт.

Совместимый адаптер стороннего производителя мощностью от 60 Вт, поддерживающий Adjustable Voltage Supply (AVS) и USB Power Delivery 3.2.

Второй вариант может оказаться более выгодным, если требуется универсальное зарядное устройство для нескольких гаджетов. Например, адаптер Anker мощностью 100 Вт подойдет не только для смартфона, но и для более энергоемких устройств, в частности Mac и iPad.

В то же время сама мощность адаптера не гарантирует максимальной скорости. Для быстрой зарядки важна поддержка необходимых стандартов питания.

Какие аксессуары нужны для беспроводной зарядки

Для беспроводной зарядки iPhone Duo до 50% примерно за 30 минут Apple рекомендует использовать зарядное устройство MagSafe и адаптер питания мощностью не менее 35 Вт.

Это может быть совместимый адаптер Apple или устройство стороннего производителя, например Anker. Таким образом, для беспроводной зарядки требуются два отдельных аксессуара: MagSafe и соответствующий адаптер питания.

Если комплектного USB-C-кабеля недостаточно по длине, можно приобрести фирменный кабель Apple длиной 2 метра.

Перед покупкой зарядного устройства стоит проверить его совместимость со стандартами, указанными Apple. Это поможет избежать ситуации, когда адаптер имеет высокую заявленную мощность, но не обеспечивает максимальную скорость зарядки смартфона.