Cambridge Dictionary признал слово human ("человек", "человеческий") словом 2026 года. В словаре поясняется, что развитие искусственного интеллекта заставляет переосмыслить человеческую природу и различия между людьми и машинами.

Согласно объяснению Cambridge Dictionary, значение и употребление слова "human" приобрели особую важность в эпоху чат-ботов. Искусственный интеллект меняет то, как люди говорят о своей природе, а само слово все чаще используется для того, чтобы отличить человеческую деятельность от работы компьютерных систем. Об этом пишет The Guardian.

Почему именно "human" стало словом года

Словарь определяет "human" как наличие качеств, недостатков и чувств, присущих людям, в отличие от богов, животных или машин.

Редактор Cambridge Dictionary Колин Макинтош отметил, что развитие ИИ заставляет людей задумываться о том, какие способности они могут утратить, если будут все больше полагаться на автоматизированные системы. Это касается различных сфер – от математических исследований до обучения маленьких детей.

По его словам, распространение сложных слов вроде "human-made" ("созданный человеком") также демонстрирует стремление более четко отделить человеческое творчество и труд от результатов работы искусственного интеллекта.

Профессор Рэйчел Адамс, эксперт по управлению ИИ и правам человека Кембриджского университета, отметила, что появление новых технологий возвращает общество к древним философским вопросам: кем мы являемся и что значит быть человеком. Она подчеркнула, что ответы на них никогда не были окончательными, но именно поиск этих ответов остается общим для всех людей.

Что еще попало в список претендентов

Среди других кандидатов на звание слова года были термины, связанные с технологиями. В частности, agent – так называют ИИ-системы, способные самостоятельно выполнять задачи, иногда без непосредственного контроля со стороны человека.

В список также вошло слово analogues, которое относится к аналоговым, то есть нецифровым, способам деятельности. Среди нетехнологических претендентов было wholesome – прилагательное для описания чего-то, что положительно влияет на физическое, моральное или эмоциональное состояние человека. В этом месяце Collins English Dictionary назвал словом года "mogging". Оно означает превосходить кого-то или затмевать других по определенным качествам.

Технологическое влияние заметно и среди новых слов, которые Cambridge Dictionary добавил в свой словарь. Одно из них – "looksmaxxing": стремление сделать свою внешность максимально привлекательной. Этот термин часто связывают с онлайн-сообществами так называемой "маносферы".

Еще одно новое выражение – "aura farming". Оно описывает поведение, направленное на создание образа человека с привлекательной, интересной и достойной восхищения личностью, в частности в социальных сетях.