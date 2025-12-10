Украинцам обещают более быстрый интернет, но вы будете шокированы, услышав его возможную цену

В Украине вступает в силу закон, который устанавливает новые стандарты качества мобильной связи и интернета. Операторов обязывают обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с вместо прежних 2 Мбит/с, а пользователи получат возможность самостоятельно тестировать сеть и сообщать регулятору о проблемах.

В то же время провайдеры предупреждают о вероятном росте тарифов из-за необходимости масштабных инвестиций в оборудование и инфраструктуру. Издание Минфин посчитало, сколько, вероятно, придется заплатить за доступ к новой сети, пишет 24 Канал.

Чего требует новый закон?

Нововведения касаются нескольких ключевых аспектов:

Скорость интернета становится официальным показателем качества, которого операторы обязаны придерживаться. Ранее компании могли лишь декларировать теоретическую скорость без реальных гарантий. Теперь планируется ориентироваться на европейские стандарты – до 100 Мбит/с, что в 50 раз выше предыдущего норматива.

Пользователи смогут самостоятельно проверять качество связи через специальные приложения, а собранные данные будут поступать к регулятору. Это позволит быстро выявлять проблемные зоны и требовать от операторов улучшений, говорится на сайте Минцифры.

Сколько придется платить?

Но предприниматели в сфере телекоммуникаций предупреждают о существенном росте тарифов. Обеспечение каждому пользователю скорости 100 Мбит/с технически возможно, но требует модернизации инфраструктуры. По словам экспертов, украинцам, возможно, придется платить в десять раз больше, чем сейчас.

Многие провайдеры используют технологию PON, где к одному порту на гигабит подключают до сотни абонентов. Чтобы повысить скорость, нужно устанавливать более мощные порты на 10 Гбит, что требует немалых инвестиций. Эта технология лучше работает во время блэкаутов, хотя несколько ограничивает скорость. Ethernet с отдельным каналом для каждого пользователя не ограничивает скорость, но хуже функционирует при перебоях с электроэнергией.

Сейчас провайдеры используют сбалансированный подход: при тарифе до 100 Мбит/с пользователи получают 80 – 90 Мбит/с в течение дня и 40 – 60 Мбит/с в часы пик. Коммерческие тарифы с гарантированной скоростью стоят значительно дороже.

Еще одна причина подорожания – требование обеспечить автономную работу сети в течение 100 часов без электроэнергии. Это требует закупки новых аккумуляторов и генераторов, которые нужно постоянно обслуживать. Источник приводит пример компании-провайдера "Дарницкие сети", которая потратила в прошлом году около 150 тысяч гривен на оборудование для 24-часовой автономности, а в этом году цена аналогичного комплекта превысила 300 тысяч гривен.

Крупные операторы с миллионами абонентов могут ограничиться незначительным повышением тарифа.

Мелкие же провайдеры с количеством клиентов до тысячи или нескольких тысяч вынуждены будут существенно поднять цены или вообще уйти с рынка.

Если жесткий контроль за провайдерами будет реализован в полной мере, считают эксперты, стоимость интернета может вырасти до европейского уровня и составлять 2 – 3 тысячи гривен в месяц вместо нынешних 200 – 300 гривен за базовые пакеты.

Что не так с новым законом?

Эксперты также ставят под сомнение эффективность измерения качества связи обычными пользователями. Устаревшие роутеры, которые не поддерживают современные стандарты передачи данных, могут показывать низкую скорость даже при качественном соединении. Поэтому жалобы пользователей не всегда будут отражать реальное состояние сети провайдера.