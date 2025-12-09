Это решение стало ответом на подозрительную активность российских и китайских кораблей вблизи стратегически важных кабелей связи, объясняет 24 Канал со ссылкой на The Register.

Как именно будет работать высокотехнологичная защита дна?

Британское Министерство обороны инициировало программу под названием "Атлантический бастион" (Atlantic Bastion), о чем сообщило на своем портале. По словам главы ведомства Джона Гили, этот проект является взглядом в будущее Королевских ВМС.

Главная цель – создание надежной оборонительной сети, которая протянется от Срединно-Атлантического хребта до Норвежского моря. Причиной беспокойства стала растущая активность российских судов, в частности российского исследовательского корабля "Янтарь", который, по данным британцев, занимался картографированием подводных коммуникаций.



Atlantic Bastion будет патрулировать территорию где пролегают важные инфраструктурные узлы / Фото Naval News

Новая система обороны обещает быть более автономной и устойчивой. К ее созданию привлекли немецкую компанию Helsing, американскую Anduril и британского гиганта BAE Systems.

Еще в мае военные обнародовали детали закупки на сумму 24 миллиона фунтов стерлингов в рамках инициативы "Атлантическая сеть". Предполагается, что подрядчики будут управлять системами с минимальными экипажами или полностью дистанционным управлением. Полученные акустические данные будут анализироваться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Что известно о том, как будет патрулироваться подводная сеть?

Вопрос безопасности является критическим для Лондона, ведь страна имеет 64 подводных кабеля, причем три четверти всего трансатлантического трафика проходят только через два из них, выходящих на сушу в городе Бьюд. Хотя военные уверяют, что национальная связь сейчас в безопасности, аудит показал уязвимость морских границ перед модернизированными силами потенциальных противников.

Для укрепления позиций Великобритания подписала соглашение с Норвегией. Совместная группировка в Северной Атлантике будет насчитывать 13 военных кораблей, которые будут патрулировать воды обеих стран, а также зоны вблизи Исландии и Гренландии.

Это обусловлено тем, что за последние годы активность иностранных флотов в этом регионе выросла на 30%. В рамках сотрудничества Великобритания также поставит норвежским партнерам новые корабли на общую сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Партнерство предусматривает не только совместные патрули, но и разработку оружия, обучение британских моряков в Норвегии и интеграцию передовых норвежских систем. Отдельным пунктом стоит создание кораблей-носителей для беспилотников, специализирующихся на поиске мин.

В начале 2025 года НАТО также анонсировало программу Baltic Sentry для защиты кабелей в Балтийском море, где также привлекают дроны и авиацию.